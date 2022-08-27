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Идеи по половому воспитанию молодежи презентовали стартаперы членам комиссии по делам женщин

Сегодня на площадке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК прошла встреча-презентация с представительницами сферы IT-технологий и бизнеса, сообщает Kazpravda.kz.

Партнером комиссии по организации мероприятия стали общественное объединение «TECHNOWOMEN», Министерство информации и общественного развития РК.

Встречу провела председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

В мероприятии принимали участие женщины-предприниматели, руководители IT-проектов, лидеры общественных организаций, представители государственных органов и национальных компаний.

В ходе встречи прорабатывались вопросы развития возможностей женщин в цифровой экономике и внедрения в практику социально-значимых IT-проектов для женщин и детей.

Выступая перед участниками презентации, А. Балаева отметила, что Национальной комиссии важно создать возможности для сотрудничества и поддержки талантов в области цифровизации.

«Главные приоритеты в этой работе – расширение условий для партнёрства, выявление ценных талантов и содействие в реализации экономического и социального потенциала женских инициатив. Эта встреча – очередной шаг в решении этих вопросов», – сказала председатель Национальной комиссии.

Встреча прошла в рамках двух рабочих сессий.

В ходе первой сессии был поднят ряд инициатив по совершенствованию законодательной практики и институциональному укреплению межсекторального сотрудничества.

Специальным гостем сессии стала Жаркын Щеглова, амбассадор программы Google Women Techmakers в Казахстане.

В качестве спикеров на данной площадке выступили руководитель ОФ «Цифровая трансформация», президент Techno Women Азиза Шужеева, генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиева, исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева, генеральный директор кампании «Договор24» Елена Седых, директор департамента трансформации и проектного управления АО «Казпочта» Елена Чекаева.

В рамках второй сессии был презентован ряд проектов, направленных на решение различного уровня общественно-значимых вопросов и развитие социального предпринимательства.

В том числе, были представлены идеи по расширению онлайн-образования, повышению квалификации педагогов и цифровизации школ, половому воспитанию молодежи, профилактике бытового насилия, а также выявлению онкологических заболеваний и онлайн-поддержке женщин во время беременности и родов.

Основным итогом встречи стало укрепление возможностей социального партнерства и формирование устойчивой системы связей между госструктурами, нацкомпаниями и представительницами сферы IT-предпринимательства.

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