Идеи востребованы

Не секрет, что бизнес всегда заинтересован в притоке новых идей. В Атырауской области запущен проект проведения обучающих семинаров-тренингов для сельской молодежи, цель которого – научить людей самостоятельно разрабатывать бизнес-планы, а потом, реализуя их, решать животрепещущие для села проблемы – создавать новые рабочие места и в конечном итоге – снижать бедность. Осуществлять проект помогает и наша палата «Атамекен».

Сегодня в Атырауской области проживает более 140 тыс. молодых людей, это четверть всего населения региона. И хотелось бы еще раз напомнить, что воплощать идеи Главы государства предстоит нам, молодежи. Строятся новые школы, спорткомплексы, клубы. Открываются новые возможности. А тем, кто хочет открыть свое дело, предоставляются безвозмездные кредиты. Что еще нужно? Только учиться, двигаться вперед, нацеливаться на будущие победы и, конечно же, быть примером для подражания.

Асылбек ДЖАКИЕВ, директор Палаты предпринимателей Атырауской области