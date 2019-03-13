​Идеи юных взяты на заметку

В каком качестве казахстанская молодежь может участвовать в развитии экономики, что могут предложить креативные студенты вузов и колледжей и как реализовать идеи юных инноваторов – об этом и многом другом говорили участники форума в Библиотеке Первого Президента РК – Елбасы. Встреча была посвящена теме «Молодежь Астаны в индустриальном стратегическом развитии Казахстана» и приурочена к объявленному Главой государства Году молодежи.

В работе форума приняли участие первый заместитель директора Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов, руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин, представители астанинского филиала молодежного крыла «Жас Отан», организации «Астана жастары», столичного акимата, преподаватели колледжей.

Амерхан Рахимжанов, открывая форум, напомнил, что Глава государства уделяет очень большое внимание казахстанской молодежи, постоянно открываются новые школы, колледжи и университеты.

– На сегодня университеты нашей страны стали сильными и дают качественное современное образование, знания во многих областях, – отметил он. – А как известно, подготовка высококвалифицированных специалистов – один из важных показателей развития страны. Астана сегодня может гордиться своими одаренными студентами.

Амерхан Рахимжанов подчеркнул, что будущее страны сегодня – в руках учащейся молодежи, и успешность Казахстана будет во многом зависеть от уровня их знаний и стремления к развитию и повышению своей конкурентоспособности на международном уровне.

– Нынешним студентам предстоит стать известными инженерами, физиками, химиками, изобретателями и успешными бизнесменами. Все зависит от вас. Президент принимает все необходимые решения для того, чтобы создать соответствующие условия, – обратился к участникам форума первый замес­титель директора Библиотеки Елбасы.

На форуме учащиеся колледжей Астаны представили свои проекты. Разработки направлены на развитие социальной активности молодежи и участие авторов новых идей в реализации стратегии индустриального развития страны. Они касаются защиты городской экологии (Eco Help), совершенствования подготовки студентов и формирования безбарьерной среды («Инклюзивное образование в медицинских колледжах» и Bookcrossing).

Кроме того, участники представили разработки по улучшению городской инфраструктуры и повышению безопасности на дорогах, развитию волонтерства и студенческого лидерства.

Форум транслировался онлайн для студентов 36 колледжей Астаны.

По итогам встречи принято обращение от имени столичных студентов к Президенту Казахстана. В документе молодежь заявила о желании активно участвовать в развитии своей страны.