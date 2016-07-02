Статьи Идем по верному пути Ахмет МУРАДОВ, депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана

Казахстан, став на путь суверенного развития, всегда стремился к лучшим мировым стандартам, стремился занять достойное место в мировом сообществе. При этом движение в сторону усиления международного авторитета всегда подкреплялось мощными модернизационными процессами внутри страны, поскольку играть действительно весомую роль в мире может только хорошо развитое, сильное государство. Тот факт, что теперь наша страна впервые избрана непостоянным членом в один из главных органов в структуре ООН – Совет Безопасности, говорит о том, что мы все это время шли по правильному пути и добились на нем значительных успехов.



Выбранным вектором движения мы обязаны Главе государства. И тот факт, что Казахстан избран в СБ ООН, – это победа не просто нашей дипломатии, а в первую очередь –

Нурсултана Назарбаева, который последовательно и уверенно продвигал и продолжает продвигать глобальные идеи мира и безопасности.



В свете нашего избрания в Совбез я вспоминаю недавнюю инициативу Президента – Манифест «Мир. XXI век», который стал официальным документом ООН. Я очень внимательно изучил это антивоенное послание людям планеты, это предупреждение миру, этот мощный миротворческий призыв… Его ценность в том, что он исходит от человека, который не понаслышке знает цену мирному развитию, который внес уникальный конкретный вклад в ядерное разоружение. Ни для кого не секрет, что известность нашей страны как достаточно эффективного международного миротворца также базируется на личности Президента, который никогда не остается равнодушным и использует силу своего авторитета для того, чтобы конф­ликты, если уж они возникают, решались исключительно за столом переговоров.



Кто знает, может быть, если бы этим Манифестом Лидер нашей страны не обозначил вновь свою личную позицию и официальный курс Казах­стана, то на прошедшем в Нью-Йорке голосовании сомневающихся в том, достойны ли мы занять место в СБ ООН, было бы больше. Но страны – участницы организации видят стабильность устремлений Казахстана, приверженность страны безопасному развитию.



Сегодня мы аплодируем и нашим дипломатам, которые много работали над тем, чтобы добиться для страны этой победы. Чрезвычайно отрадно видеть, что у нас за годы независимости сформировалась плеяда сильнейших дипломатов, которые могут достойно представлять страну и отстаивать ее интересы, которые научились вписываться в эту непростую схему деятельности на самом высоком международном уровне. Я сам бывал в ООН, видел работу соотечественников, и подлинную гордость у меня вызывало то уважение, с которым к нашим дипломатам относились их коллеги из других государств. Теперь также важно, чтобы в период нашего членства в Совбезе ООН в 2017–2018 годах Казахстан там представляли люди такие же харизматичные и сильные, как и наша страна. Мы должны максимально использовать те уникальные возможности, которые дает нам пребывание в составе Совета Безопасности. Предстоящие два года дадут нам бесценный опыт.



Как непостоянный член СБ ООН, Казахстан сможет действовать на совершенно другом уровне, получит больше полномочий и сил для решения самых важных вопросов современного мира – вопросов сохранения и укреп­ления безопасности. Вместе с тем для страны пребывания в таком статусе это – огромная ответственность. Выдвигая свою кандидатуру, наше государство продемонстрировало уверенность, что этот груз нам по плечу, а теперь казахстанской стороне надо будет своей деятельностью показать, что имеющийся у нас потенциал может быть преобразован в реальные достижения.

И вот еще что хочу добавить. Ассамблея народа Казахстана, все ее институты, структуры и каждый ее член всегда в меру своих возможностей были вовлечены в участие в инициативах, с которыми выходило руководство страны, как внут­ри государства, так и на международном уровне. Конечно, большая политика и дипломатия – это прерогатива соответствующих государственных ведомств и официальных лиц. А «народная дипломатия» – это АНК, и мы будем оказывать посильную поддержку в тех больших делах, которые берет на себя наша страна.

