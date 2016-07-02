Идем по верному пути

Ахмет МУРАДОВ, депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана
Казахстан, став на путь суверенного развития, всегда стремился к лучшим мировым стандартам, стремился занять достойное место в мировом сообществе. При этом движение в сторону усиления международного авторитета всегда подкреплялось мощными модернизационными процессами внутри страны, поскольку играть действительно весомую роль в мире может только хорошо развитое, сильное государство. Тот факт, что теперь наша страна впервые избрана непостоянным членом в один из главных органов в структуре ООН – Совет Безопасности, говорит о том, что мы все это время шли по правильному пути и добились на нем значительных успехов.
Выбранным вектором движения мы обязаны Главе государства. И тот факт, что Казахстан избран в СБ ООН, – это победа не просто нашей дипломатии, а в первую очередь – Нурсултана Назарбаева, который последовательно и уверенно продвигал и продолжает продвигать глобальные идеи мира и безопасности.
В свете нашего избрания в Совбез я вспоминаю недавнюю инициативу Президента – Манифест «Мир. XXI век», который стал официальным документом ООН. Я очень внимательно изучил это антивоенное послание людям планеты, это предупреждение миру, этот мощный миротворческий призыв… Его ценность в том, что он исходит от человека, который не понаслышке знает цену мирному развитию, который внес уникальный конкретный вклад в ядерное разоружение. Ни для кого не секрет, что известность нашей страны как достаточно эффективного международного миротворца также базируется на личности Президента, который никогда не остается равнодушным и использует силу своего авторитета для того, чтобы конфликты, если уж они возникают, решались исключительно за столом переговоров.
Кто знает, может быть, если бы этим Манифестом Лидер нашей страны не обозначил вновь свою личную позицию и официальный курс Казахстана, то на прошедшем в Нью-Йорке голосовании сомневающихся в том, достойны ли мы занять место в СБ ООН, было бы больше. Но страны – участницы организации видят стабильность устремлений Казахстана, приверженность страны безопасному развитию.
Сегодня мы аплодируем и нашим дипломатам, которые много работали над тем, чтобы добиться для страны этой победы. Чрезвычайно отрадно видеть, что у нас за годы независимости сформировалась плеяда сильнейших дипломатов, которые могут достойно представлять страну и отстаивать ее интересы, которые научились вписываться в эту непростую схему деятельности на самом высоком международном уровне. Я сам бывал в ООН, видел работу соотечественников, и подлинную гордость у меня вызывало то уважение, с которым к нашим дипломатам относились их коллеги из других государств. Теперь также важно, чтобы в период нашего членства в Совбезе ООН в 2017–2018 годах Казахстан там представляли люди такие же харизматичные и сильные, как и наша страна. Мы должны максимально использовать те уникальные возможности, которые дает нам пребывание в составе Совета Безопасности. Предстоящие два года дадут нам бесценный опыт.
Как непостоянный член СБ ООН, Казахстан сможет действовать на совершенно другом уровне, получит больше полномочий и сил для решения самых важных вопросов современного мира – вопросов сохранения и укрепления безопасности. Вместе с тем для страны пребывания в таком статусе это – огромная ответственность. Выдвигая свою кандидатуру, наше государство продемонстрировало уверенность, что этот груз нам по плечу, а теперь казахстанской стороне надо будет своей деятельностью показать, что имеющийся у нас потенциал может быть преобразован в реальные достижения. И вот еще что хочу добавить. Ассамблея народа Казахстана, все ее институты, структуры и каждый ее член всегда в меру своих возможностей были вовлечены в участие в инициативах, с которыми выходило руководство страны, как внутри государства, так и на международном уровне. Конечно, большая политика и дипломатия – это прерогатива соответствующих государственных ведомств и официальных лиц. А «народная дипломатия» – это АНК, и мы будем оказывать посильную поддержку в тех больших делах, которые берет на себя наша страна.
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Послание Президента: взгляд со стороны
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемости верховной власти
Слушающее и слышащее государство
Биолаборатории: мифы и реальность
Эффективность использования народных денег порождала много вопросов
От мельницы до музея – один век
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Пора навести порядок
Остановить стихийную застройку
Выборы будут интересными
Хлеба и… справедливости
Строить мосты, а не стены
«Шинель» Азербайжана Мамбетова
К учебе готовы? Всегда готовы!
Барон специального назначения
Без дома и имени
В память о подвиге
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Плохие дороги: причин не счесть
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Новые принципы и гарантии
Анвара Боранбаева освободили от должности главы "Казгеологии"
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа
Прокуратура Мангистау назвала "виновников" народных протестов в январе
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
Шокирующее видео: водитель намеренно задавил пешехода в Караганде
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова