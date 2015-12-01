Первого декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента РК, в ходе которых Нурсултан Назарбаев получил полную поддержку казахстанцев. Именно в этот день в нашей стране был установлен институт президентства, оказавший неоспоримое влияние на весь ход и развитие нашей государственности.

С тех пор мы все вместе под руководством нашего Елбасы в атмосфере дружбы и согласия между всеми нациями и народностями, населяющими Казахстан, идем по пути непрерывного развития и совершенствования нашей государственности, нашей экономики.

Мы гордимся тем, что о Казахстане сейчас говорят и пишут как о стране, которая движется семимильными шагами по пути прогресса и развития. При этом мы четко осознаем, что это достигается нашими совместными усилиями и совместным трудом. И не секрет, что Лидером поступательного движения является наш Президент. При этом большое внимание уделяется социальной сфере, культуре и образованию казахстанцев.

О том, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, говорится в Послании Главы государства народу Казахстана, где были озвучены конкретные положения новой программы развития государства «Нұрлы жол – путь в будущее».

В первом пункте Плана инфраструктурного развития, озвученного Послания Лидера нации, было отмечено развитие транспортно-логистической инфраструктуры на западе страны. Эти слова напрямую адресованы в том числе и работникам нашего порта. Динамика развития общества и экономики не позволяет нам останавливаться на достигнутом. Для того чтобы справиться с новыми вызовами, преодолеть все экономические трудности и выйти из них сильным и конкурентоспособным предприятием международного уровня, нам нужен свежий ветер перемен, требуются новые идеи и инициативы.

В целях повышения эффективности управления портом по поручению Правительства РК был привлечен международный консультант в лице глобального портового и терминального оператора – компании DP World. С участием нашей компании реализуются или планируются к реализации такие проекты, как «Расширение порта Актау в северном направлении», «Строительство паромной переправы «Курык». Есть планы по модернизации существую­щей морской гавани. Все это стало возможным благодаря тому курсу, который выбрало наше государство, обретя независимость. Благодаря нашему бессменному капитану, который, образно говоря, уверенно ведет судно под названием «Казахстан» к достижению новых целей. И нам никак нельзя подвести своего Лидера. Мы – одна команда. И чтобы понять это, необходимо четко определить свое место в жизни и ответить себе на вопрос: «А что я на своем рабочем месте сделал для того, чтобы приблизить цель, указанную Президентом? Какой вклад внес в процветание своего предприятия, своей Родины, а значит, и своей семьи»?

И сегодня, в это непростое время каждый из нас должен как никогда сплотиться вокруг Лидера нации и привнести свою лепту в сохранение и приумножение достигнутого, через упорный и результативный труд на своем производственном участке.

Обращаясь к казах­станцам с поздравления­ми в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан, искренне хочу пожелать мира во благо созидания. Пусть усилия каждого соотечественника достойно отражают политику нашего государства, во главе которого стоит Лидер, возложивший на себя ответственность за судьбу народа, – ­Нурсултан ­Назарбаев!