Идентичность и единство нации – основа стабильного государства

Весьма важна роль Главы государства как теоретика и стратега государственного строительства в концептуальной разработке политики идентичности в Казахстане. Еще в самые критические годы независимости, в 1992 году, в первой фундаментальной работе Н. Назарбаева «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства» изложено видение Президентом модели нациестроительства. Наряду с приоритетами в сферах экономики, внешней политики обозначены были и задачи во внутриполитической области и идеологии, такие как обеспечение достаточного уровня благосостояния всех граждан, стабильности и межэтнического согласия, сохранение национально-культурного многообразия, плюрализма в политике и воспитание казахстанского патриотизма.В другой своей статье – «Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана» в 1993 году Президент отметил, что «дос­тижение реальной независимос­ти требует политической, интеллектуальной, духовной поддержки, и нам необходимо обеспечить не только экономический, организационный, кадровый прорыв на этих направлениях, но создать атмосферу, консолидирующую общество». В выработке модели национальной идентичности граждан Казахстана первостепенное значение имела созданная в 1996 году «Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан», в которой Глава государства обозначил стратегической тенденцией в развитии государственной идентичности становление в перспективе государства-нации. Таким образом, с самых первых шагов суверенного Казахстана на уровне государства сформирован взгляд на современное понимание нации как согражданства.Через призму программных и фундаментальных трудов Пре­зидента прослеживается весомая его роль в формировании исторического сознания казахстанцев. В своих книгах «В потоке истории», «В сердце Евразии», «На пороге ХХI века» и других Н. Назарбаев представил обзор широкого горизонта национальной истории казахского народа и отметил преемственность традиций государственности.Послания Президента народу Казахстана также являются мощным толчком к укреплению национальной идентичности и консолидации общества. В Стратегии-2030 и -2050 среди ключевых приоритетов обозначены внутриполитическая стабильность и консолидация общества, формирование нового казахстанского патриотизма, подчеркнута роль интеллигенции в укреплении общенациональных ценностей и необходимость продолжения работы по формированию исторического сознания общества.Лидер страны неустанно подчеркивает роль языка как важнейшего атрибута нации и развития национального духа, инструмента строительства и консолидации нации, проявляет взвешенную муд­рую позицию в вопросах языковой политики. В Стратегии-2050 Глава государства в образных символах представил роль казахского языка: «главный бриллиант в короне суверенности нашего государства»; «язык – консолидатор народа», «казахский язык – это наш духовный стержень»; «казахский народ и государственный язык выступают как объединяющее ядро развивающейся казахстанской гражданской общности».Свидетельством внимательного и бережного отношения к национальной истории являются статьи и выступления Лидера нации, посвященные юбилейным историческим датам. В своей статье «Воплощение мечты Абылая» в «Казахстанской правде» 2 октября 2013 года, посвященной 300-летию исторической личности, Президент Н. Назарбаев подчеркнул заслуги хана Абылая как величайшего полководца и дипломата, личности, ставшей «важным оплотом возрождения национального духа». Глава государства отметил также, что современное поколение казахстанцев достигло целей, к которым стремился Абылай-хан, народ сохранил единство, живет в мире и согласии.Следует отметить роль Пре­зидента страны в идейном осмыслении достижений и ценностей независимой казахстанской государственности. На торжественном собрании по случаю Дня Независимости 14 декабря 2013 года Н. Назарбаев сформулировал семь главных ценностей независимос­ти: «наша священная и достойная страна, Мәңгілік Ел; единство народа; наша культура и родной язык; индустриально-инновационная экономика; Общество Всеобщего Труда; столица Астана; глобальная отвественность и общие для всего человечества инициативы».Глубокое знание истории народа позволяет Президенту быть генератором, творцом национальной идеи. «Формула национальной идеи лежит в пространстве нацио­нальной истории», – писал Глава государства в своей книге «В потоке истории». Значительное смысловое наполнение получила сформулированная Лидером нации 17 апреля 2014 года в Послании народу «Казахстанский путь-2050» национальная идея «Мәңгілік Ел». Размышления Президента Казахстана у подножия священной горы Улытау о древней истории казахов и будущем Казахстана, а также официальное объявление Главой государства празднования 550-летия Казахского ханства стали еще одним подтверждением важности идеи «Мәңгілік Ел» как основы национальной идеологии и консолидации общества.Труды и выступления Первого Президента являются убедительным подтверждением заслуг Лидера в развитии казахстанской государственности и обеспечении единства народа. Это отметили и наши зарубежные коллеги, участники Международной научной конференции «От Казахского ханства к независимому Казахстану», проведенной недавно в Назарбаев центре Институтом истории государства при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан, которые высоко оценили успешность казахстанского пути модернизации и роль Лидера нации в уверенном продвижении страны к инновационному прорыву.«Консолидирующие ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел» – это гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и образования; светская страна – страна толерантности. В этом случае гражданство будет самым надеж­ным фундаментом устойчивого и успешного государства». Эти слова Президента народу должны стать лейтмотивом движения к нации единого будущего. Поистине нравственность и духовность, знание истории, культуры, языка и традиций народа по-настоящему обогащают и мотивируют граждан страны к созидательной активности, способствуют успешному решению выдвинутых Лидером государства общенациональных задач.