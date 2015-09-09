Идентичность, имидж, брендинг Свежий выпуск 1424 Айжан ТЛЕУБЕРДИНОВА, д. э. н., профессор КарГУ им. Е. Букетова

Выступая на XVI съезде партии «Нур Отан», Нурсултан Назарбаев указал на необходимость укрепления казахстанской идентичности, основанной на принципах гражданства: единых объемах прав, единой ответственности и равных возможностях. И тогда у многих возник вопрос определения самого понятия «идентичность», в связи с чем хотелось бы еще раз акцентировать внимание на значимости и актуальности данного аспекта.

Согласно краткому оксфордскому словарю идентичность как «факт существования кого или чего-либо» относится к тому, что действительно есть, его сущности. Отсюда вытекает вопрос о национальной идентичности, которая сохраняет свою глубокую эмоциональную и духовную силу для многих людей.

Основные особенности национальной идентичности включают следующие моменты: историческую территорию, распространенные мифы и исторические воспоминания, массовую культуру, общие юридические права и обязанности, национальную экономику.

Визуальные проявления национальной идентичности знакомы всем, например, это флаг страны, традиционная национальная одежда, орнамент, ландшафт, архитектурные стили государства... Кроме того, существуют ее звуковые проявления, наиболее очевидным из которых выступает национальный гимн.

Звуковая идентичность также может включать язык, региональные акценты и диалекты, голоса известных людей, которые тесно связаны с конкретной страной и представляют собой элемент общественной культуры.

Еще одним мощным визуальным проявлением национальной идентичности является пейзаж. И в этом смысле определение Казахстана как «страны степей» наиболее точно соответствует идентификации территории нашей страны.

Зарубежные специалисты отмечают, что идентификация нации выступает своего рода ключом к бренду страны, а в привлечении экономического и политического внимания имидж и репутация становятся важнейшими составляющими стратегического капитала государства. Мощный и позитивный бренд страны может обеспечить решающее конкурентное преимущество в современной глобальной экономике.

Страновой брендинг – крайне политизированная деятельность, часто генерирующая противоречивые точки зрения и мнения. Он становится все более и более популярным, все больше и больше стран во всем мире выделяют немалые ресурсы на развитие своего национального бренда.

Почему же страны так заинтересованы в собственном бренде?

Применение методов брендинга стран относительно новое явление. Но что важно: более успешный в данном вопросе становится более конкурентоспособным в условиях глобальной конкуренции, с которой в настоящее время страны сталкиваются на рынках, как внешних, так и внутренних.

Особенно остро вопрос брендинга стоит для развивающихся стран, для государств, находившихся в некоторой изоляции от остального мира, в связи с необходимостью их позиционирования с точки зрения инвестиционного потенциала, кредитоспособности, возможности экспорта, туристского потенциала и развития международных отношений.

Подобная необходимость остро стоит и перед Казахстаном. Хотя, конечно же, нужно отметить, что за годы независимости мы добились в этом плане огромных результатов. И здесь в первую очередь велика заслуга Президента Н. Назарбаева и проводимой им политики.

Президент – лицо республики, и, соответственно, положительный образ страны в умах граждан других государств во многом связан с его личностью, что подтверждается современными ассоциациями иностранцев относительно Казахстана.

Экономика страны динамично развивается, Казахстан отличает политическая стабильность, толерантность. Сегодня в республике проводятся значительные, масштабные мероприятия мирового уровня: всевозможные форумы, съезды, культурные и спортивные мероприятия. Все это было отмечено и положительно оценено мировым сообществом, в том числе кредитно-рейтинговыми агентствами.

Но не следует забывать о том, что основу бренда страны составляют идентичность нации и имидж, который формируется всеми жителями страны. Возможный разрыв между идентичностью и имиджем имеет тенденцию быть негативным фактором для многих государств. Стереотипы, клише, отчас­ти расизм, способны доминировать в восприятии определенных народов.

Для выявления таких предрассудков и выступления против негативных сил, сдерживающих экономическое развитие страны, необходимо объединение усилий всех – от власти, на уровне ведущих лиц, принимающих решения, бизнес-сообществ, средств массовой информации, институтов гражданского общества, до каждого неравнодушного к судьбе страны казахстанца.

Имидж страны формируется не только политическими и экономическими достижениями, но и культурно-поведенческими аспектами. И об этом следует помнить каждому казахстанцу в любой ситуации: на рабочем месте, в быту, на отдыхе в своей ли стране или, тем более, за рубежом.

Страны привносят значительные усилия для улучшения восприятия своей страны с целью привлечения туристов, для стимулирования притока инвестиций и увеличения экс­порта. Кстати, для решения задачи позиционирования нашей страны на мировом туристском рынке учеными Карагандинского государственного университета им. академика Е. Букетова реализуется научный проект по формированию туристского бренда Республики Казахстан.

В рамках данного проекта предусмотрена разработка бренда страны, способного привлечь внимание потенциальных потребителей, обеспечить максимальное отличие от зарубежных конкурентов, подчеркнуть индивидуальность культурного наследия Казахстана, создать долгосрочное покупательское предпочтение.

В реализации проекта принимают участие казахстанские и зарубежные ученые. В оценке имиджа Казахстана, создании положительно ассоциированного образа нашей страны примут участие жители всех регионов. В качестве экспертов выступят ведущие специалисты различных сфер науки и культуры республики и зарубежья, Всемирной туристской организации.

Важность такого проекта налицо. В отношении туристских возможностей наша страна, к сожалению, уступает на мировом туристском рынке, а вопросу брендинга совершенно не уделялось внимания. Кроме того, многие традиционные элементы казахской культуры были попросту «перехвачены» соседними странами. Теперь традиционные для нас понятия «номад», юрта, бешбармак и другие стали ключевыми факторами туризма соседей, что подтверждается содержанием многочисленных сайтов.

Но как бы то ни было, по вопросу брендинга Казахстана необходимо скорейшее решение, поскольку для любой страны имеет большое значение ее восприятие мировым сообществом. Поэтому есть надежда на то, что результаты научного проекта станут основой долгосрочной стратегии построения национального бренда, а позитивный имидж Казахстана позволит говорить о нем как о новом перспективном направлении на мировом туристском рынке.



