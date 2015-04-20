Идет борьба с клещами Свежий выпуск 473 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

В нынешнем году профилактические дезинсекционные работы начались несколько раньше обычного, но это – вынужденная мера. С жалобами на укусы обратились уже 172 человека, хотя по-настоящему теплая погода на юге еще не установилась. Лабораторные исследования пока не подтвердили ни одного факта заражения ККГЛ. А вот исследования насекомых дали положительные результаты. В Казыгуртском районе специалисты областного департамента по защите прав потребителей отобрали для анализов более 3 500 клещей, и у 9 из них оказался опасный вирус.

В текущем году дезрастворами предстоит обработать более 5 млн. голов крупного и мелкого рогатого скота. Причем подобная процедура проводится два раза в год – весной и на исходе лета. По информации начальника отдела ветеринарии управления сельского хозяйства ЮКО Базарбека Омарова, нынче только на закуп препаратов из бюджета выделено 220 млн. тенге. В проведении профилактических дезинсекционных работ задействованы около 800 работников.