Идет борьба с клещами

В числе обратившихся в медицинские учреждения за помощью 22 – это дети в возрасте до 14 лет. В прошлом году за аналогичный период пострадавших было больше – 138, в том числе 49 ребятишек. Обитающие на территории СКО клещи являются переносчиками риккетсиоза – болезни, не вызывающей обычно тяжелых последствий, но достаточно неприятной. Чтобы уберечь горожан от нее, с утра пораньше, пока вокруг не стало слишком многолюдно, дезинфекторы из «Квазаров» опрыскивают траву и кустарники. 

Через трое суток обработанный ядохимикатом участок обследуют энтомологи и, если они обнаружат хоть одно вредоносное насекомое, дезинфекция повторяется. Это происходит не часто: по данным энтомологического мониторинга, эффективность обработки составляет от 94 до 100%.

Весенний этап борьбы с клещами, охватившей площадь 160 гектаров, завершается. Так как эпидсезон длится до сентября, специалисты еще неоднократно облачатся в спецодежду и водрузят за спины распылители. В общей сложности за теплый период они обработают 560 гектаров. В нынешнем году на борьбу с насекомыми в СКО из республиканского бюджета выделено более 4 млн. тенге.

Валерий МЕРЦАЛОВ,
Северо-Казахстанская область

