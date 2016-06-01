​Идет модернизация

В ходе встречи Фрэнсис Мод рассказал, что в Кабинете министров Великобритании он являлся ответственным за развитие государственной службы и инициировал ряд реформ в данной сфере, занимался внедрением инноваций в систему государственного управления.

В свою очередь ректор Б. Абдрасилов рассказал о модернизации учебного процесса академии, внедрении инновационных подходов, сотрудничестве с зарубежными партнерами. По итогам встречи лорд Мод высоко оценил деятельность академии и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества. Предложено организовать на базе академии цикл семинаров по проектному менеджменту для руководства госорганов Казахстана.

Лорд Мод – известный британский политический и общественный деятель, в разные годы возглавлял Консервативную партию, министерства иностранных дел, торговли и инвестиций, защиты потребителей, работал в должности генерального казначея Кабинета министров Великобритании.