Свежий выпуск Идет охота на волков Аслан КУДАБАЕВ, Костанайская область

По словам старшего егеря по Аулиекольскому району Костанайского общественного объединения областного общества охотников и рыболовов Анатолия Резниченко, охоту на самих хищников затрудняет малое количество снега: не видно следов, не проехать снегоходу. Кроме того, сейчас никто не платит охотникам за шкуру добытого зверя. А ведь затраты на подобную охоту немалые.

«В течение года мы застрелили на территории Аулиекольского района 42 волка, – говорит Анатолий Резниченко. – Но и сейчас в окрестных селах постоянно орудует свыше десятка серых разбойников. Наш район, где лесной массив тянется на 46 километров, служит некоей транзитной точкой для хищников, мигрирующих с юга на север. И совсем недавно здесь объявилась новая стая. Волки охотятся как на диких животных, так и на домашний скот, набираются сил. А когда есть становится уже нечего, идут дальше».

Не меньше хлопот жителям области в последнее время доставляют и лисы, среди которых к тому же вспыхивает эпидемия бешенства. Рыжая кусает домашний скот, а в нынешнюю гололедицу, когда копытные часто падают, вырезает молодняк у косуль. Ветслужбам выделяются средства на приобретение приманок, которые либо нейтрализуют этих хищниц, либо излечивают их от бешенства.



