Идет перенаселенность крупнейших городов РК - Токаев

Президент
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Екатерина Елисеева
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента отметил, что одновременно идет перенаселенность крупнейших городов и нехватка людских и трудовых ресурсов в регионах, передает Kazpravda.kz.  

"Принятые ранее законы "О статусе столицы" и "Об особом статусе города Алматы" сыграли свою позитивную роль, но сегодня нуждаются в совершенствовании. Необходимо расширить компетенции акиматов трех самых крупных городов, в том числе и в области градостроительной политики, транспортной инфраструктуры, формирования архитектурного облика", – подчеркнул Токаев.

По его словам, большое количество населения городов республиканского значения это уже не предмет гордости, а основание для обеспокоенности с точки зрения полного обеспечения социально-экономических потребностей жителей.

"Мы наблюдаем перенаселенность крупнейших городов и в то же время нехватку людских и трудовых ресурсов в таких городах как, например, Павлодар и Петропавловск, где создаются надлежащие условия для приема новых жителей. Правительство должно принять действенные меры по управлению миграционными процессами", – подытожил Глава Государства.

Кроме того, Президент отмети, что Правительству необходимо разработать единую модель жилищного развития в стране, отойти от практики принятия разрозненных между собой программ.

 

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