Идет подготовка к посевной Свежий выпуск 668 Рысты АЛИБЕКОВА

О ходе подготовки к посевной кампании на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. По его информации, посевные площади всех сельскохозяйственных культур нынче составят более 21,5 млн. га. При этом площади весеннего сева прогнозируются на уровне 18,5 млн. га. Зерновые культуры будут размещены на площади порядка 15,2 млн., в том числе под пшеницей будет занято около 12,2 млн. га.

Для стимулирования диверсификации посевных площадей Минсельхоз принял ряд мер. В частности, сокращены нормы субсидирования производства пшеницы, за счет чего удалось повысить сумму субсидий для других прио­ритетных культур. В нынешнем году посевы пшеницы уменьшатся на 235 тыс. га, риса – на 8,5 тыс. га, в то же время площади зернофуражных, бобовых и крупяных культур возрастут на 103 тыс. га. Под масличные отведено 2,2 млн. га, кормовые планируется засеять на территории 3,7 млн. га, что на 349 тыс. га больше показателей прошлого года. Наряду с этим начата работа по внедрению механизма рационального использования земель, которая предусматривает обязательное требование по соблюдению севооборота сельхозкультур.

– В 2015 году на проведение весенне-полевых работ выделен бюджетный кредит в размере 60 миллиардов тенге, что на 20 миллиардов тенге больше, чем в прошлом году, – отметил вице-министр. – Эти средства в качестве займов направлены в банки второго уровня, а также операторам НУХ «КазАгро» – АО «Продкорпорация» и АО «Аграрная кредитная корпорация».

Кроме того, на субсидирование отрасли растениеводства направляется порядка 78,2 млрд. тенге. Из них 34,7 млрд. тенге предназначено для дотирования производства приоритетных культур, 27 млрд. тенге – на удешевление стоимости минеральных удобрений и гербицидов, 6 млрд. тенге – на удешевление ставки вознаграждения по лизингу сельхозтехники, 3,4 млрд. – на закладку и выращивание плодово-ягодных культур и винограда.

С декабря прошлого года минис­терством совместно с акиматами областей проведена инвентаризация наличия семян во всех хозяйствах. По данным облсельхозуправлений, под урожай 2015 года засыпано 2,2 млн. тонн семян, что составляет 94% от потребности.

Что касается обеспечения ГСМ, то на проведение весенне-полевых работ потребуется 366 тыс. тонн дизтоплива. Стоимость ГСМ на февраль-март утверждена на уровне 82 тыс. тенге за тонну, т. е. около 69 тенге за литр, при рыночной цене 99 тенге за литр на АЗС. С учетом расходов операторов средняя цена дизтоплива для сельхозпроизводителей в регионах составляет порядка 81 тенге за литр.

На начало текущего года в респуб­лике имеется в наличии 154 тыс. тракторов, 90 тыс. сеялок, 334 тыс. почвообрабатывающих орудий, 5 тыс. опрыскивателей, 3,4 тыс. современных посевных комплексов. Их готовность к весеннему сезону оценивается в пределах 86–93%.

В целом, как подчеркнул замес­титель главы Минсельхоза, по рес­публике темпы подготовки сельхозтехники находятся на уровне прошлого года. В настоящее время южные регионы РК уже приступили к проведению весенне-полевых работ, засеяно свыше 160 тыс. га.

Между тем, как информирует гидрометслужба, по республике высота снежного покрова, за исключением Акмолинской и Костанайской областей, выше, чем в прошлом году. Запасы влаги на период весенне-полевых работ во всех регионах в основном ожидаются удовлетворительными и оптимальными.

Отвечая на вопросы журналис­тов, С. Омаров поделился прогнозами на урожай. Он сообщил, что в прошлом году после доработки валовой сбор составил 17,2 млн. тонн зерна и нынче намечается урожай на уровне не ниже прошлогоднего.

Относительно экспорта казах­станской пшеницы спикер проинформировал, что в 2014–2015 годах планируется экспорт на уровне 7 млн. тонн, на сегодня отгружено около 4,7 млн. тонн. В основном отгрузка осуществлялась в традиционных направлениях: страны Центральной Азии – 2,1 млн. тонн, Россия – 119 тыс. тонн, Китай – 55 тыс. тонн, Евросоюз – 61 тыс. тонн и страны Ближнего Востока – 17,9 тыс. тонн зерна. Кроме того, за указанный период отгружено на экспорт 1,1 млн. тонн муки, в том числе в страны Центральной Азии – 685 тыс. тонн, Афганистан – 385 тыс. тонн.

– Что касается перспективы в направлении Ближнего Востока, где основным экспортером казахстанского зерна является Иран, то в нынешнем маркетинговом году в связи со строительством железной дороги до Ирана мы ожидаем, что экспорт будет увеличен в 2 раза, – заключил вице-министр сельского хозяйства.