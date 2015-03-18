Идет процесс регистрации

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В Центральную избирательную комиссию в соответствии с пунк­том 5 статьи 59 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" были представлены: выписка из протокола IX внеочередного съезда КНПК, на котором было принято решение о выдвижении в качестве кандидата в Президенты РК от общественного объединения "Коммунистическая Народная партия Казахстана" Сыздыкова Тургуна Искаковича с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции; его заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты; биографические данные; протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку Т. Сыздыкова; справки налогового органа о сдаче кандидатом и его супругой деклараций о доходах и об имуществе; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса.



Согласно пункту 2 статьи 56 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", кандидат в Президенты должен быть поддержан не менее чем одним процентом от общего числа избирателей, в равной мере представляющих не менее двух третей областей, город республиканского значения и столицу респуб­лики. В поддерж­ку кандидатуры Т. Сыздыкова было собрано 98 384 достоверных подписи избирателей.



Рассмотрев представленные документы, Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации Сыздыкова Тургуна Искаковича в качестве кандидата в Президенты РК.



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В тот же день в ЦИК состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком кандидата в Президенты РК Қожа-Ахмет Хасена Кәрімжанұлы.



По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием единоглас­но приняла решение о том, что кандидат свободно владеет государственным языком.



Председатель комиссии Мырзатай Жолдасбеков во время объявления результатов экзамена рассказал следующее: "Тема письменной работы "Конституция – гарант стабильного развития" была раскрыта. При этом кандидатом допущено 4 ошибки: 1 – орфографическая, 1 – стилистическая и 2 – пунктуационных.



Во втором задании претендент выразительно прочел, соблюдая правила произношения и верно интонируя, отрывок из романа Ильяса Есенберлина "Алмас қылыш".



Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему "Истоки казахстанской государственности". Кандидат полностью раскрыл данную тему, используя в качестве примеров исторические факты, говорил на хорошем литературном языке, грамотно выстраивая предложения и свои мысли".



На заседании присутствовала член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Ляззат Сулеймен.