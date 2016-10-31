​Идет солдат по городу…

Знать язык Шекспира в совершенстве воинам войск правопорядка необязательно, в соединении Национальной гвардии, дислоцированном в Астане, солдат обеспечат словарным запасом, достаточным, чтобы объясниться с иностранными туристами. Всего во время проведения ЭКСПО-2017 в нашей столице, как сообщил в ходе брифинга в СЦК заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Мухометкали Сатов, обеспечивать правопорядок будут более 1,5 тыс. военнослужащих.

Напомним, что Национальная гвардия преобразована из Внутренних войск МВД РК более двух лет назад. Еще ранее система управления войсками была переведена от бригадной к региональной. Оперативные части Национальной гвардии совместно с органами внутренних дел обеспечивают общественный порядок в 19 городах страны. На маршруты патрулирования ежедневно заступают более 5 тыс. военнослужащих.

– Для качественного выполнения задач по охране общественного порядка и безопасности, в том числе и в ходе предстоящей Международной выставки «ЭКСПО-2017», в столице была сформирована отдельная бригада оперативного назначения. Выход личного состава на весь период проведения международной выставки составит более 1,5 тысячи военнослужащих. Для обеспечения правопорядка в период проведения 28-й Всемирной зимней универсиады планируется задействовать личный состав в количестве 1 200 военнослужащих, – отметил генерал-майор М. Сатов.

Воинскими частями, которые принято называть «конвойными», обеспечивается охрана исправительных учреждений, судебных заседаний в судах. Особую роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом, реагировании на правонарушения, представляющие повышенную опасность и угрожающие основным интересам государства, жизни и здоровью граждан, играют подразделения особого назначения «Бүркіт». Только за 9 месяцев текущего года их личный состав выполнил 1 304 задачи боевой службы.

За 2014–2015 годы войска правопорядка 38 раз принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательные и неотложные работы проводились более чем в 50 населенных пунктах страны. В нынешнем году личный состав Национальной гвардии принимал участие в 12 операциях по ликвидации ЧС.

Растет техническая оснащенность войск. Началась поставка новых образцов вооружения, современных оптических и электронно-оптических приборов, а в целях антитеррористической защищенности военных городков в будущем году планируется закуп у Петропавловского завода тяжелого машиностроения комплексов специализированной системы технических средств охраны «Ұлан». Отрабатываются вопросы по изучению системы ТСО «Ночь-12МК», устанавливаемых на объектах, охраняемых войсками. Ведется работа с АО «Тыныс» в Кокшетау по производству средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны.

С 2009 года в части и соединения начали поступать новые виды бронированной техники – спецмашины «Тигр», «Федерал» и «Урал ВВ». С 2011 года приобретаются автомобили семейства «Урал», производимые на автозаводе АО «СемАЗ­». Этим, добавил генерал-майор М. Сатов, Национальная гвардия способствует развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса, выполнению тех задач, которые Глава государства ставит перед отечественной экономикой.

Со дня образования Военный институт Национальной гвардии подготовил 2 900 офицеров, которые проходят службу в войсках правопорядка, в Пограничных войсках КНБ РК и в частях Минис­терства обороны и Службы государственной охраны РК. В целях подготовки квалифицированных кадров оперативно-тактического звена в ноябре 2010 года был создан факультет Национальной гвардии при Нацио­нальном университете обороны им. Первого Президента – Лидера нации. С того времени для войск подготовлено более 50 магист­ров военного дела и безопаснос­ти. Подготовка офицерских кадров для войск осуществляется также в вузах Российской Федерации, Республики Беларусь и Турецкой Республики.