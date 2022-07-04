Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы

Идея «зашла»

В будущем году в Алматы «Бюджет народного участия» вырастет больше чем на 3 млрд тенге.

Задумка самостоятельно распределять некоторую часть городского бюджета, похоже, пришлась по душе алматинцам. Повод для таких предположений дает растущая активность, с которой горожане участвуют в проекте – и в качестве соискателей, и как оценщики предложений своих земляков.

Для примера скажем, что в 2019 году – в начале реализации пилотного проекта «Бюджет народного участия» – было подано 333 заявки участников, а уже на следующий год эта цифра возросла почти в 2,5 раза. В последующий период прогрессия дала еще без малого 20% прироста.

То же самое происходит и на этапе обсуждения представленных инициатив. Если в первый год проголосовавших за предложения алматинцев по благоустройству общественных территорий было чуть более 3,3 тыс. человек, то всего через пару лет их стало 84,5 тыс.!

Старт приема проектных предложений в рамках «Бюджета народного участия» для их исполнения в следующем году дан 1 июня, завершится этот этап 20 июля, и пока организаторы получили всего 64 заявки. Но это никого не беспокоит – пик активности обычно приходится на последние три – пять дней до завершения кампании. Ожидается, что и на этот раз число заявителей побьет рекорд.

К исполнению принимаются, конечно, не все предложения горожан: в прошлом году в реализацию было запущено не больше трети из 934 поступивших заявок. В этом вопросе все зависит не только от качества их подготовки, но и от возможностей городской казны. Хотя каждый год финансирование программы увеличивается.

– Об успешности проекта не раз говорил Глава государства, и мы видим его результаты, – отмечает Алтынай Толеутаева, и. о. начальника управления финансов города. – Поэтому при формировании бюджета на следующий год были заложены дополнительные средства, кроме предусмотренных ранее для финансирования программы.

Таким образом, «Бюджет народного участия» получит подкреп­ление в размере 8,7 млрд тенге, в сравнении с прошлогодними 5,4 млрд тенге. Средства будут распределены в равных долях по всем районам, но три из них получат дополнительные суммы для освоения присоединенных и развивающихся микрорайонов.

Основные условия участия в конкурсе на получение бюджетных средств остаются прежними: проект может быть направлен на развитие и благоустройство мест общего пользования – строительство детских, спортивных площадок, коворкинг-зон, пространств для отдыха, ремонт тротуаров, пандусов, освещение и озеленение. Для финансирования и дальнейшего воплощения проектное предложение должно набрать не менее 10 голосов жителей Алматы.

Несмотря на явный «коммунальный» уклон «Бюджета народного участия», в городском акимате считают: именно в этой сфере непочатый край проблем, и когда они решаются, горожане сразу замечают, что лично их жизнь улучшается.

– Каждый реализованный проект уникален по-своему, но среди них есть получившие наилучшие отзывы алматинцев, – рассказала Алтынай Толеутаева. – Чаще это новые территории, которые до сих пор были плохо благоустроены. Например, в микрорайонах «Шанырак-2» и «Томирис» Алатауского района жители очень довольны, что получили отремонтированные детские и спортивные площадки. Хорошие отзывы звучали о новой скейт-площадке и благоустроенной части улицы Саина – Шаляпина, о новой пешеходной зоне в отдаленной и густонаселенной части Алматы.