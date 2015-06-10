Идея, кейс, контракт

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Меруерт НУРГАЗИНОВА
Об этом вчера на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель Совета ассоциации Куандык Бишимбаев. Ассоциация «Болашак» проведет конкурс стартап-проектов «Start-up «Болашак», по результатам которого молодые предприниматели смогут реализовать свои бизнес-идеи, получив финансовую поддерж­ку своего дела, а также пройти тренинги от бизнесменов. Главным критерием отбора проектов станет их внедряемость в производственный процесс, по итогам которого будет выпускаться продукт под маркой «Сделано в Казахстане».
Кроме того, для стимулирования предпринимательских инициатив казахстанской молодежи объявят конкурсы «Жас сарапшы» и Business competition. Здесь участникам предстоит решить реальные бизнес-кейсы и пройти этапы собеседования с членами жюри из числа успешных предпринимателей. К примеру, победители конкурса «Жас сарапшы» получат три гранта на программу MBA в столичном филиале одной из элитных бизнес-школ.
По словам Куандыка Бишимбаева, для более глубокого изу­чения механизмов бизнеса ассоциация выпустит первый казахстанский сборник бизнес-кейсов на казахском, русском и английском языках, в котором будут собраны реальные кейсы из опыта отечественных бизнес-практиков. Также ассоциацией запущен проект Internship Bolashak, который поможет в создании рабочих мест для более 100 молодых специалис­тов только на начальном этапе. Его участники смогут пройти оплачиваемые стажировки на крупнейших предприятиях, в банках и других организациях страны. Специально для этого было подписано 14 меморандумов с руководителями крупных предприятий и банков Казахстана.
Все эти меры поддержки молодых предпринимателей и специалистов отвечают требованиям важнейших программных документов Главы государства, выразившего надежду, что выпускники программы «Болашак» трансформируют полученные за рубежом знания в казах­станские реалии. Таким образом болашаковцы вносят свой посильный вклад в реализацию важнейших государственных программ и инициатив Президента по достижению единой цели – построению сильного и успешного государства, подчерк­нул руководитель ассоциации «Болашак».

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