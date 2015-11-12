​Идея, которая сплачивает всех

В рамках этой ярмарки неправительственным организациям была предоставлена возможность поучаствовать в работе диалоговой площадки «Партнерство во благо общества». Это коммуникационная площадка, где происходит встреча различных по статусу, сферам деятельности партнеров, объединенных стремлением решать общие для местного сообщества проблемы. Ярмарка дала возможность НПО и инициативным группам презентовать свои идеи и заявить о себе потенциальным заказчикам в лице руководителей управлений и заместителей акимов регионов с целью совместного формирования тематики лотов государственного социального заказа на 2016 год.

Представители НПО смогли принять участие в работе тренингов по темам: «Мониторинг и оценка эффективности деятельности НПО», «Эффективное руководство, подотчетность и организационная устойчивость НПО» и «Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в ходе проектной деятельности НПО».

Посетивший ярмарку заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев наградил представителей НПО Лилию Саркисян и Александру Суслову юбилейными медалями, посвященными 550-летию Казахского ханства. В финале встречи семь НПО – участников конкурса социальных идей и проектов – получили мини-гранты на реализацию своих планов. В самой популярной номинации среди НПО – «Сила Казахстана – в единстве!» победителями стали сразу две неправительственные организации – ОО «Молодежное объединение «Сункар» (Костанайский район) с проектом «Проведение фестиваля «Здоровье – всему голова» и ОО «Спортивный клуб «Горбач» с проектом «Спортивный праздник «Кубок киевлян в Узункольском районе». В номинации «Мы помним – мы гордимся!» лучшим было признано ОО «Детское объединение «Отбасы» с идеей создания мини-центра для ветеранов Великой Отечественной войны и труда (Аулиекольский район), в номинации «Мир без границ» конкурсная комиссия единогласно присудила первенство ОО «Центр активной реабилитации инвалидов «Жаңа Өмір» (г. Рудный) с реализацией социального проекта по деятельности инициативных групп в решении местных проблем среди людей с ограниченными возможностями. Победителем в номинации «Труд как основа развития общества» стало ОО «Арқалық қаласы Жас­тар Одағы» с проектом «Еңбек қоғам дамуының негізі». Инициативная группа молодежи из горняцкого поселка Качар стала лучшей в номинации «Моя семья – моя опора» с проектом «Счастливы вместе!», а ОО «Лига счастливых женщин» из города Рудного победила в номинации «Люблю тебя, мой край родной» с проектом «Охрана природы – залог жизни на Земле».