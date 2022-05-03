Идея референдума поддерживается

Государственный секретарь Ерлан Карин встретился с членами Национального совета общественного доверия.

В ходе рабочей встречи с членами Нацсовета Ерлан Карин рассказал о проекте изменений и дополнений в Конституцию, который находится на рассмотрении Конституционного совета.

Государственный секретарь отметил, что впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что также демонстрирует значимость проводимых политических преобразований. Данный референдум необходим для перезапуска политической системы.

В свою очередь члены Национального совета поддержали идею проведения референдума. Эксперты подчеркнули, что пакет поправок в Конституцию включает в себя структурные преобразования ключевых политических институтов.