Идею строительства LRT в Алматы подхватывает уже третий градоначальник. Тем временем несуществующий проект все больше становится похож на миф

Трамвай, который кому-то помешал

Скорее жив, чем мертв?

Алматинский аким Ерболат Досаев на недавней публичной встрече подтвердил, что городская власть не намерена отказываться от строительства линии легкорельсового трамвая (LRT), и назвал новые сроки презентации проекта. На этот раз идея отодвинута до апреля следующего года.

– Вопрос по низкопольному LRT в планы развития мы включили и эту работу начинаем, – отвечал на вопрос алматинки Ерболат Досаев. – Есть несколько проектов, которые разрабатывали в городе. К примеру, проект с участием Европейского банка реконструкции и развития. Были и частные предложения. Сейчас мы оптимальную схему найдем, и соответствующие расходы будут предусмотрены. Сначала нам надо рассчитать наши возможности, в течение какого времени мы сможем этот проект реализовать.

В общем, с концепта в очередной раз сдули канцелярскую пыль и объявили его реанимацию. Алматинский LRT снова называют основой для формирования транспортного каркаса города, на него возлагают планы по разгрузке и экологозации мегаполиса. Но, признаться, энтузиазм вокруг этой исторической инициативы заметно по­угас, сгорели вложенные деньги, а горожане успели забыть, что еще с прошлого года их должны были начать возить на скоростных трамваях.

А чего удивляться, если намерениям постройки линии легкорельсового транспорта почти десяток лет?

Заздравное начало

О новом транспортном средстве открыто заговорили еще в 2015 году, когда в бытность молодого и энергичного акима Бауыржана Байбека в Алматы началась большая переделка по европейской моде. Тогда же с улиц убрали старые неповоротливые трамваи и приступили к демонтажу рельсовых путей. Дабы успокоить недовольных, городской глава лично обещал начало строительства современной альтернативы трамвайному депо буквально на следующий год.

Правда, на следующий не случилось, первые реальные события по проекту LRT произошли спустя три года, когда был проведен первый этап тендера на строительный госзаказ. Хотя и время простоя не проходило даром – его занимали эффектные презентации с приглашением крупных международных экс­пертов, с 3D-визуализациями и пиар-кампаниями. Все выглядело заманчиво и многообещающе.

Кстати, несколькими годами до начала широкого промоушена главным спонсором этой бизнес-идеи действительно согласился стать Европейский банк реконструкции и развития, известный своей политикой поддержки «зеленой» экономики. Он даже успел хорошо вложиться в подготовительные этапы, оплачивая работу зарубежных консультантов, проработку технических, юридических, финансовых вопросов. И это казалось более чем надежными гарантиями для будущего проекта.

Дело дошло до того, что в начале 2019 года объявили конкурс среди частных инвесторов, коих, по утверждениям тогдашних кураторов проекта, нашлось предостаточно. К тому времени его начальная стоимость определялась в пределах 300 млн долларов.

Тяжелое наследство

В долгий ящик планы новостройки попали в том же 2019-м с приходом к управлению городом Бакыт­жана Сагинтаева. Тогда уже поговаривали, что новый аким не очень разделяет реформаторский энтузиазм своего предшественника. Так ли оно на самом деле или нет, но об LRT благополучно забыли почти на год.

Неожиданно в конце прошлого года Бакытжан Абдирович сам публично заговорил о детище прежнего градоначальника. Правда, многие, кто был знаком с проектом-первоисточником, не узнали его после «глубокого апгрейда». В новой интерпретации скоростной трамвай сильно изменил маршрут: вместо того чтобы насквозь «прошивать» город с востока на запад, теперь он связывал соседний Талгар с алматинской окраиной.

Непонятным для специалистов оказался выбор компании, которая бралась за исполнение крупного проекта. В профессио­нальном сообществе мало что знали о ТОО «Rail Jet», у которого не было опыта освоения подобного строительства. Смущало и то обстоятельство, что LRT из-под пера администрации Сагинтаева вырос в цене до 1 млрд долларов.

Ну и последняя капля – акимат обещал начать грандиозную стройку за считанные месяцы, без оглашения основных характеристик и экспертных оценок обновленного проекта, и закончить ее планировалось буквально за год.

Елена Ерзакович, международный эксперт в области городской мобильности, наблюдающая за судьбой алматинской LRT, говорит, что в представленном «эскизе» было невнятным все: план финансирования, технико-экономические обоснования, да и сама модель новой транспортной коммуникации осталась тайной за семью печатями.

Впрочем, у проекта под номер 2 судьба тоже оказала бесславной. Вскоре после его огласки произошли известные январские события, за которыми последовала отставка Бакытжана Сагинтаева. Так что выяснить, какую дорогу хотел построить предпоследний аким, теперь не так просто.

Тенденция, однако…

История этого заграничного ноу-хау в Казахстане категоричес­ки не складывается. Скандальному делу ТОО «Астана LRT» о многомиллиард­ных хищениях на строительстве легкого надземного метрополитена в столице не видно конца, оно только обрастает новыми обвинительными актами.

За 10 лет пестования проекта LRT в Алматы он фактически ни разу не был обнародован в полной и понятной версии: со схемами маршрутов, источниками финансирования, экономической и экологической экспертизами и прочими вескими аргументами «за». А без этого вполне себе здравая техническая новация остается схожей с идеей фикс.

Действующему алматинскому акиму Ерболату Досаеву, заявившему недавно о возвращении к проекту скоростного трамвая, тоже бы не ступать на этот скользкий путь. Озвученная им информация большей ясности в умозрительные планы не внесла: по-прежнему нет схем финансирования, не рассчитаны суммы общих затрат, не намечены этапы реализации проекта.

– В 2023 году покажем, что смогли сделать, в каком виде этот проект и в какие годы реализуем, – намечает аким. – Мною ставится задача, чтобы к концу 2025 года увидели первые результаты. В следующем году должны начать эту работу.

Дождемся следующего

Но есть и хорошие новости, их сразу две. Проект возвращается к исходным планам: LRT проляжет по проспекту Толе-би, пронизав практически весь город и объединив несколько узловых транспортных точек – вокзал, два автовокзала, метро. В этом и заключается «каркасная» роль линии легкорельсового транс­порта.

Второе известие аким представил так:

– Недавно Глава государства в Павлодаре выразил сожаление относительно алматинского трамвая. Так вот новый проект, который мы внесли в план развития города, как раз низкопольный LRT трамвайного типа.

На самом деле реплика, которой Президент выразил суть проблемы, заслуживает полного цитирования. Ведь, похоже, именно в ней кроется объяснение той спешке, с какой власти города вновь взялись за потрепанную за десятилетие новацию.

«Вот, например, в Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города, – заметил Касым-Жомарт Токаев. – Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем он был символом города».

И наконец, совсем не новость – коренные алматинцы давно мечтают вернуть в свой город трамвай. Целиком на их стороне в этом случае и специалисты транспортной сферы.

– Отсутствие скоростного общественного транспорта становится большой проблемой для современного города, – считает международный эксперт Елена Ерзакович. – Традиционные автобусные перевозки имеют много слабых мест, поэтому проект скоростного трамвая Алматы очень нужен. Промедление с его освоением несет больше негатива, и чем быстрее решится вопрос с финансированием и реализацией, тем Алматы будет лучше в контексте его развития.