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"Идиот в окружении клоунов": в США издана книга о жизни Трампа в Белом доме
В США 9 января выходит в продажу книга журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". В ней содержатся подробности жизни американского лидера и его отношений с родными и подчиненными. Выдержки публикует журнал New York Magazine, передает Ria.ru.

Вулфф приводит текст письма, якобы написанного председателем Национального экономического совета Гэри Коном, в котором президенту и его команде даются нелестные оценки. "Это хуже, чем вы можете представить. Идиот в окружении клоунов. Трамп ничего не читает – ни одностраничных докладов, ни коротких справок. Он заканчивает переговоры с мировыми лидерами на полпути, просто потому что устал", – говорится в тексте.

Один из ближайших союзников Трампа медиамагнат Руперт Мердок после телефонного разговора с президентом на тему ужесточения визового режима с рядом стран назвал американского лидера "чертовым идиотом", утверждает Вулфф.

По словам автора, Трамп говорил ныне покойному бизнесмену Роджеру Эйлсу, что его предвыборная кампания превзошла все ожидания и что предполагаемое поражение станет для него победой. Отмечается, что Меланья Трамп "была в слезах, и вовсе не радостных" при мысли о возможном президентстве мужа. По утверждению автора, Дональду Трампу пришлось лично успокаивать супругу и заверять ее, что он президентом не станет.

Автор утверждает, что американский лидер боится быть отравленным, поэтому запрещает обслуживающему персоналу прикасаться к его зубной щетке и предпочитает еду, заказанную в "Макдональдсе". Кроме того, в книге говорится, что сразу после вступления в должность президента Трамп установил в своей комнате в Белом доме три телевизора.

В книге сообщается, что дочь Трампа Иванка хотела стать первой женщиной-президентом США. Она вместе с мужем, советником Трампа Джаредом Кушнером, решила войти в состав президентской администрации, надеясь, что однажды это поможет Иванке занять пост президента.

Белый дом категорически опроверг содержание книги. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что текст наполнен лживыми рассказами людей, у которых не было доступа или влияния на Белый дом.

"Тот факт, что эти люди приняли участие в книге, которую можно описать лишь как мусорное таблоидное чтиво, показывает, что эти люди отчаянно пытаются показаться важными", – сказала Сандерс.

Представитель первой леди Стефани Гришэм также опровергла содержание книги. "Эту книгу явно будут продавать в отделе уцененной художественной литературы. Госпожа Трамп поддержала решение своего мужа баллотироваться в президенты, она даже призывала его к этому. Она была уверена, что он выиграет, и была очень рада, когда он выиграл", – заявила представитель Меланьи Трамп.

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