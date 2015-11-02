Идрисов угостил госсекретаря США алматинским апортом

Политика
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Госсекретарь США Джон Керри попробовал в казахстанском МИДе знаменитые яблоки сорта "апорт", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"В свете недавнего выступления государственного секретаря на сельскохозяйственной выставке в США с упоминанием казахстанских яблок Джону Керри были презентованы знаменитые яблоки "апорт" как символ плодотворного сотрудничества между двумя странами и большого потенциала для его дальнейшего развития", – уточнили в пресс-службе МИД.

В целом во время встречи главы внешнеполитических ведомств РК и США обсудили широкий круг вопросов двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества и приняли Совместное заявление. Особый акцент был сделан на вопросах реализации договоренностей, достигнутых на встречах Нурсултана Назарбаева и Барака Обамы, в том числе в сентябре текущего года в рамках участия глав государств в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Идрисов и Керри подробно обсудили вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в свете вступления РК в ВТО, оказания американской стороной содействия в реализации Плана нации "100 конкретных шагов" и перспективы партнерства в области традиционной и альтернативной энергетики. Договорились активизировать работу по укреплению сотрудничества в научно-технической сфере и образовании, а также по расширению договорно-правовой базы и облегчению визового режима.

Госсекретарь, учитывая свой интерес к вопросам глобальных климатических изменений, приветствовал направленное Казахстаном приглашение Соединенным Штатам принять участие в предстоящей международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017". Американская сторона пообещала принять решение об участии в выставке и открытии своего павильона по мере подведения итогов участия в выставке "ЭКСПО-2015" в Милане. В целом, проведение выставки и особенно ее тематика "Энергия будущего" были поддержаны Джоном Керри, который также высоко оценил инициативу Президента РК о создании Центра по развитию "зеленых" технологий при ООН на территории выставки.

Затрагивая международные и региональные вопросы, американская сторона высоко оценила роль Казахстана в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Практическим вкладом РК был назван запуск Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в августе текущего года, а также предоставление площадки для двух раундов переговоров по иранской ядерной программе.

Состоялся доверительный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной безопасности и стабильности. В частности, стороны обменялись мнениями о взаимодействии в рамках борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, о региональной интеграции стран Центральной Азии, о ситуации в Афганистане и других странах региона.

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