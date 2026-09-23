Идти вперед и не бояться трудностей

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Статьи,Своё дело
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Идея шить для своего ребенка стильную и удобную одежду, находясь в декретном отпуске, переросла в решение открыть собственное производство.

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Чтобы начать свой бизнес, необязательно вкладывать большие инвестиции. При грамотном подходе дело можно развивать постепенно, стартуя с начального капитала в миллион тенге. История актюбинки Гульсезим Нажимовой (на снимке) – один из таких примеров.

Сегодня она руководит швейным производством, которое специализируется на пошиве детской одежды для возрастной категории от рождения до семи лет. Предприятие выпускает около 60 наименований продукции в количестве до 15 тыс. изделий за год. Одежда от Dellahome представлена в детских отделах магазинов десяти городов Казахстана.

А начиналось все в 2020 году, когда, находясь в декрете, Гульсезим решила попробовать шить для своего ребенка. Сначала это были вещи для дома и детский текстиль. Одними из первых изделий стали бортики для детской кроватки. Первый комплект получился удачным, и молодая мама решила сшить еще несколько – уже на продажу. Готовые изделия Гульсезим принесла в один из детских магазинов, и владелец согласился взять их на условиях консигнации. Если товар продавался, ей перечисляли деньги, а непроданный – возвращали.

Первый опыт продаж оказался успешным, и Гульсезим Нажимова решила попробовать свои силы в пошиве детской одеж­ды. Шила она неплохо, однако нужны были и другие знания и навыки. Женщина прошла краткосрочные курсы, где освоила особенности построения выкроек,­ работы с разными видами тканей и пошива изделий.

Первые серьезные вложения появились тогда, когда стало понятно, что домашнего шитья для дальнейшего роста недостаточно. Гульсезим решила не ограничиваться небольшими заказами и направила имеющиеся у нее средства на создание полноценного рабочего места.

Для старта у нее был один миллион тенге. Эти деньги и пошли на закуп семи рулонов ткани и двух промышленных швейных машин. Еще одной статьей расходов стала аренда помещения. Первый цех занимал всего 13 кв. м... Первой продукцией стали комплекты для малышей. Пос­тепенно нарабатывался опыт и формировался ассортимент.

Совмещать работу и заботу о маленьком ребенке было непросто. Однако производство находилось недалеко от дома, и молодая мама могла приходить в цех на несколько часов, пока с ребенком оставался муж.

– Без поддержки супруга мне было бы гораздо сложнее. Пока я работала, он оставался с ребенком. И никогда не говорил мне оставить эту затею, заниматься только семьей. Наоборот, поддерживал и помогал двигаться дальше, – рассказывает предпринимательница.

Спустя три месяца Гульсезим расширила ассортимент и перешла к пошиву верхней одежды для детей. Куртки, комбинезоны и безрукавки оказались более сложными в изготовлении, однако именно это направление впоследствии стало основным для производства.

По мере роста заказов двух машин и небольшого помещения стало недостаточно. Гульсезим перевезла бизнес в цех площадью 70 кв. м и наняла на работу двух швей. Год спустя производственные площади увеличились до 100 «квадратов», а сегодня сос­тавляют уже более 200.

Первые три года предприимчивая актюбинка не привлекала дополнительных инвестиций в развитие. Часть заработанных средств направляла обратно в дело – на сырье, оборудование, расширение производства.

– По образованию я бухгалтер, привыкла считать деньги. Наверное, это очень помогло в бизнесе. Я понимала, что если сейчас заберу средства из оборота, то не смогу расти. Поэтому прак­тически все, что зарабатывала, снова вкладывала в производство, – рассказывает Гульсезим.

Сейчас Dellahome работает преимущественно в оптовом сегменте. Швейные изделия закупают детские магазины, которые представляют бренд в разных городах Казахстана. При этом основным направлением остается верхняя одежда на осенний и зимний сезоны. Именно так называемые изделия третьего слоя стали одной из главных специализаций производства.

– Верхняя одежда – сложное направление. Здесь недостаточно просто сшить пуховик или курточку. Нужно правильно соединить верхний слой, утеп­литель и подкладку. Мы используем мембранные ткани, которые защищают от ветра и влаги. Это материалы, которые применяются­ и известными зарубежными производителями, – поясняет бизнесвумен.

Работать с таким материалом и выпускать разные виды изделий позволяет сформированная команда. В цехе трудятся уже 15 человек. Это швеи, закройщики, упаковщики. Сырье для производства закупают в нес­кольких странах. Ткани и фурнитуру поставляют из Турции, Китая, России, других государств. Казахстанских производителей, способных обеспечить необходимым материалом, по словам Гульсезим, пока недостаточно. Вся детская одежда проходит обязательную сертификацию.

– Детская одежда требует особого подхода. Мы работаем официально, используем только сертифицированные материалы. Поэтому наша продукция не может стоить столько же, сколько одежда, пошитая без соблюдения всех этих требований, – отмечает предпринимательница.

Гульсезим считает, что развитие отечественного производства важно и с точки зрения снижения зависимости от импорта. Чтобы заявить о своем бренде и найти новых партнеров, компания участвует в выставках, где представляет свою продукцию и знакомит потенциальных парт­неров с отечественным производством.

Сейчас перед Dellahome стоит следующая задача – масштабирование. В планах – увеличить ассортимент до ста наименований, расширить производственные мощности и создать дополнительные рабочие места. Еще одна цель – выйти со своей продукцией на рынки стран СНГ. Для этого потребуется новое оборудование. До сих пор производство развивалось преимущественно за счет собственных средств. Теперь же для следующего этапа роста компании необходимы дополнительные ресурсы.

– Мы начали работать с нацио­нальной палатой «Атамекен» и рассматриваем возможности государственной поддержки. Хотим увеличить мощности, приобрести оборудование и выйти на рынки СНГ, – говорит Гульсезим Нажимова.

Предпринимательница рассматривает разные варианты финансирования и оценивает возможности, рассчитывая, что дополнительные ресурсы дадут очередной толчок основанному ею швейному производству.

#Гульсезим Нажимова #Dellahome #свое дело

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