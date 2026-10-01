Идут дорожные работы

Строительство дороги респуб­ликанского значения осущест­вляет национальная компания «ҚазАвтоЖол». В настоящее время на трех из восьми участков полностью уложено трехслойное асфальтобетонное покрытие. Еще на двух участках дорожники приступили к укладке третьего слоя дорожного полотна.

Работы на двух мостах выполнены на 80%. На участке при выез­де из Жезказгана в ближайшее время намечено асфальтирование. Осуществляется нанесение дорожной разметки. В то же время продолжается строительство автомагистрали Караганда – Жезказган, начатое в текущем году. Здесь реконструи­руется участок длиной 355 км.

В проекте задействованы меж­дународные и отечественные подрядные компании, которые обещают завершить основную часть земляных работ до наступления холодов. Новая магистраль строится вдоль действующей. Ожидается, что после ее ввода в эксплуатацию время в пути от Караганды до Жезказгана сущест­венно сократится.