Идут дорожные работы Модернизация 1 октября 2026 г. 4:30 Юлия Унжакова, область Улытау Проезд для автотранспорта по строящейся трассе Жезказган – Кызылорда будет обеспечен до конца года. Об этом сообщил глава региона Есет Байкен во время проведения проверки на объекте. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Строительство дороги республиканского значения осуществляет национальная компания «ҚазАвтоЖол». В настоящее время на трех из восьми участков полностью уложено трехслойное асфальтобетонное покрытие. Еще на двух участках дорожники приступили к укладке третьего слоя дорожного полотна. Работы на двух мостах выполнены на 80%. На участке при выезде из Жезказгана в ближайшее время намечено асфальтирование. Осуществляется нанесение дорожной разметки. В то же время продолжается строительство автомагистрали Караганда – Жезказган, начатое в текущем году. Здесь реконструируется участок длиной 355 км. В проекте задействованы международные и отечественные подрядные компании, которые обещают завершить основную часть земляных работ до наступления холодов. Новая магистраль строится вдоль действующей. Ожидается, что после ее ввода в эксплуатацию время в пути от Караганды до Жезказгана существенно сократится. #модернизация #строительство #трасса #Кызылорда #Жезказган