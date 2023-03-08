Идут сельчанки в бизнес

Это стало возможным после ряда государственных и общест­венных начинаний по поддерж­ке безработных сельчанок, стремящихся изменить жизнь к лучшему. В числе таковых – и проект «Белестері» («Ступени роста»), инициаторами которого выступили ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global, общественный фонд «Социальная динамика» и крупнейшая международная компания по выпуску газированных напитков.

Главной целью проекта стало поощрение лучших бизнес-идей сельских женщин путем предос­тавления безвозмездных грантов на открытие собственного бизнеса. Присуждаются они в ходе ежегодных конкурсов, причем принять участие в них можно только после прохождения курсов онлайн-обучения азам бизнеса.

В первые дни календарной весны в столице прошла ежегодная конференция «Устойчивое развитие села через поддержку женского предпринимательства». Она собрала представительниц прекрасного пола из разных регио­нов страны, круто изменивших свою жизнь благодаря учас­тию в программе «Белестері», а также организаторов проекта, представителей госорганов и общественных институтов.

По информации модератора конференции, председателя оргкомитета Форума сельских женщин Казахстана Майры Айсиной, за десять лет существования проекта через него прошли около 60 тыс. казахстанских женщин. Из них 15 тыс. приняли участие в конкурсах, по итогам которых в течение десяти лет им было выдано 117 грантов.

По словам Майры Айсиной, время действия проекта стало временем формирования целой плеяды новых женщин, вышедших из села. Успешно поставив свое собственное дело, предпринимательницы уже не нуждаются в поддержке извне и уверенно продолжают развивать основанный ими бизнес.

С 1 марта стартовал новый сезон проекта «Белестері». Открыт прием заявок на участие в обучении основам предпринимательства. Оно, как и прежде, будет проводиться в онлайн-формате. Однако нынче организаторы проекта намерены, как и в доковидные годы, отправиться «в народ».

– Начинали мы с больших «десантов» в сельские районы, встреч с местным женским сообществом, – говорит директор общественного фонда «Социальная динамика» Елена Ожго. – В течение одного дня наша команда могла объехать несколько сел. Тогда проект «Белестері» был еще в новинку. Сейчас о нем знают во всех 17 регионах Казахстана.

С течением времени пришли к необходимости создания сайта «Школа. Подсобные сельские хозяйства» (farmerschool.kz). В результате шестикратно смогли увеличить аудиторию.

– Ошибочно думать, что на селе сегодня все отлично знают, как вести подсобное хозяйство. Это не так, к тому же с течением времени появляются новые знания и технологии, востребованные в личных подсобных хозяйствах. О них мы и рассказываем сельской аудитории, – отметила Елена Ожго.

Вот история одной из женщин, которой проект «Белестері» помог открыть свое дело. Жанар Жаксыбергенова родилась и выросла в небольшом селе Акмолинской области. Хорошо училась в школе и без труда осваивала знания по всем предметам. Однако интересней всего ей казались уроки труда, на которых девочки получали первые навыки в моделировании одежды, кройке и шитье.

На тех уроках царила атмосфе­ра творчества, благодаря которым, по словам Жанар, и зародилась мечта стать модельером одежды. Чтобы ее осуществить, после школы девушка поступила в Алматинский университет легкой и пищевой промышленности, получила диплом конструктора-технолога швейного производства.

…На дворе была середина 90-х годов минувшего века, когда закрывались прежние советские предприятия легкой промышленности. Поэтому девушка с новеньким дипломом нашла частное швейное ателье, где смогла устроиться по специальности. Работать пришлось и швеей, и конструктором одежды. Однако заработанного на жизнь, а к тому времени у нее появилась семья, не хватало.

И тогда Жанар решила получить второе – банковское образование... Однако женщине не давала покоя мечта заниматься моделированием и конструированием одежды, руки желали творить. Поэтому, услышав о конкурсе на гранты в рамках проекта «Белестері», решила в нем поучаствовать.

Выиграла грант (920 тыс. тенге), приобрела швейное оборудование и стала шить спортивные костюмы по эскизам, которые сама же и придумывала, используя при этом натуральные материалы. История Жанар может послужить примером для сотен других сельчанок, помочь им сделать решительный шаг к новой жизни и мечте.