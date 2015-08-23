ИГ обвиняют в применении химического оружия в Сирии

Боевиков террористической организации "Исламское государство" обвиняют в использовании химического оружия во время обстрела жилых кварталов сирийского города Мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство SANA
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По информации государственного СМИ, исламисты обстреляли город снарядами, в которых, предположительно, содержались токсичные вещества.
Местные жители жаловались на удушье, которое свидетельствует о токсичных веществах в зарядах.
Это не первый инцидент с использованием запрещенного оружия. Ранее террористы применили отравляющие вещества при атаке на населенные пункты Таль Баррак и Хасака.
14 августа высокопоставленный чиновник США заявил, что боевики ИГ использовали отравляющий газ иприт, именуемый также горчичным газом, при нападении на курдские силы в Ираке. В результате не менее 15 курдских военных были госпитализированы. По этой причине солдат обеспечили противогазами.