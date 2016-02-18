– Игорь Шарипканович, почти полгода назад был отменен валютный коридор, и курс тенге начал формироваться под влия­нием фундаментальных факторов спроса и предложения. Будучи руководителем крупного банка, расскажите, как финансовый сектор функционирует в этих изменившихся условиях?

– В первую очередь нужно отметить, что решение об отказе от валютного коридора и переходе к режиму свободно плавающего тенге было вынужденным, и совершенно очевидно, что медлить с этим решением было нельзя. Мы все были свидетелями того, что накопившийся дисбаланс курсов тенге и российского рубля наносил серьезный ущерб экономике Казахстана через вал подешевевшего импорта из соседнего государства. Искусственно поддерживавшийся курс тенге не только стоил Казахстану миллиардов долларов, которые сжигались из Нацфонда, но и делал продукцию отечественных товаропроизводителей совершенно неконкурентоспособной на внешних рынках. Многие крупные предприятия всерьез рассматривали возможность сокращения тысяч сотрудников как единственный выход из сложившейся ситуации. Таким образом, рассуждения о том, можно ли было избежать девальвации тенге, – это разговоры от лукавого. Выхода другого попросту не было.

– Но надо понимать, что отпуск национальной валюты в свободное плавание не решил одномоментно все имевшиеся проблемы?

– Разумеется. Перекосы во внешней торговле были устранены, но им на смену пришли проблемы другого плана – дефицит тенговой ликвидности, рост ставок денежного рынка. К настоящему времени Национальному банку и Правительству удалось справиться с этими сложностями при помощи применения целого комплекса различных мер, и можно сказать, что ситуация с ликвидностью на денежном рынке стабилизирована. Кроме того, политика регулятора на снижение ставок денежного рынка тоже приносит свои плоды.

– То есть банки продолжают кредитовать экономику?

– Мне сложно говорить за все банки, отмечу, что Bank RBK ни на день не приостанавливал кредитование, несмотря на сложную ситуацию с тенговой ликвидностью. В частности, банк продолжил кредитовать физических лиц в тенге, тем самым способствуя стимулированию потребительского спроса и поддержанию реального сектора экономики. Совокупный кредитный портфель банка за прошлый год увеличился на 85%, в том числе розничный портфель вырос на 71%. При этом качество портфеля поддерживается на одном из самых высоких уровней по банковс­кой системе: уровень кредитов с просрочкой более 90 дней по итогам 2015 года составил всего 2,8%. В целом и активы банка, и средства клиентов за год выросли на 69%.

– Есть ли у вас планы по увеличению филиальной сети?

– О том, что банк нацелен на дальнейшее поступательное развитие, говорит и то, что только за прошедший год банк открыл три новых филиала на западе страны: в городах Атырау, Актау и Актобе. При этом мы не почиваем на лаврах в тех регионах, где банк уже имеет свои офисы. Филиальная сеть постоянно расширяется и совершенствуется, чтобы продукты и услуги банка были доступны максимальному числу казахстанцев. К примеру, чтобы предложить нашим клиентам сервис самого высокого качества, мы открыли еще один VIP-центр в Шымкенте. Это наш второй по счету офис формата «престиж», первый находится в Алматы. Кроме того, нами были открыты шесть новых универсальных отделений в тех регионах, где банк уже работает. Желание усилить свои позиции продиктовано растущим спросом на наши услуги в этих городах. В предстоя­щие три года Bank RBK продолжит активную региональную экспансию. В частности, стратегией предусмот­рено открытие филиалов в пяти областных цент­рах: Костанае, Кокшетау, Талдыкоргане, Уральске и Петропавловске. Наряду с этим мы планируем открыть универсальные отделения в городах Сатпаеве, Жезказгане и Балхаше.

Расширение филиальной сети влечет за собой создание новых рабочих мест. Только за 2015 год наш штат увеличился на 180 человек, и численность персонала Bank RBK превысила 1 100 сотрудников. Сейчас в это трудно поверить, но на начало 2011 года, то есть перед ребрендингом, в банке работали менее 100 человек. При этом не стоит забывать о мультипликативном эффекте, который имеет банковское кредитование для экономики в городах нашего присутствия. Каждый прокредитованный банком проект – это новый бизнес, а значит, тоже дополнительные рабочие места, отчисления в виде налогов, новая оте­чественная продукция.

– Рост кредитования и расширение филиальной сети, как правило, требуют капитальных вложений со стороны акционеров…

– Совершенно верно. Акционеры банка, а это целый пул видных представителей казахстанского бизнеса, осознавая возросшее давление на капитал в связи со значительной переоценкой валютных активов, поддерживают финансовую устойчивость Bank RBK путем постоянных вливаний в капитал. Только за 2015 год акционерный капитал банка был пополнен на сумму 6,7 миллиарда тенге, а за январь 2016 года – еще на 4,4 миллиарда тенге. В течение текущего года планируется докапитализация банка еще на 8 миллиардов тенге. Таким образом, рост Bank RBK и его стабильное развитие гарантированы стабильным ростом капитализации финансового института.

Сегодня можно говорить, что Bank RBK подводит некий итог стадии начального быстрого роста и переходит к умеренному этапу развития. Согласно стратегии развития банка до 2018 года планируется наращивать бизнес на 10–15% в год, а основной акцент смещается в сторону диверсификации клиентской базы и работы над повышением эффективности и прибыльности.

– Каковы ваши ожидания от 2016 года? Президент преду­преждал, что наступивший год, учитывая ситуацию на мировых рынках, будет еще более сложным.

– В первую очередь важно понимать, что, несмотря ни на что, финансовая система Казахстана достаточно стабильна. За последние годы проделана большая работа по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе, что являлось одним из главных ее рисков. Во-вторых, в Казахстане традиционно высокое доверие у населения к банкам, благодаря чему депозитная база растет и в тучные годы, и в кризисные периоды. Хранить деньги дома у нас не принято. Таким образом, у банков нет проб­лем с ликвидностью. Да, сегодня депозитный портфель банков в значительной степени долларизирован, это привносит определенные сложности, но благодаря инструментам денежного рынка под залог иностранной валюты и государственных ценных бумаг Национальный банк предоставляет банкам необходимое тенговое финансирование. Сегодня мы видим, что Правительством и Нацио­нальным банком ведется большая работа для того, чтобы банки могли продолжать стабильно кредитовать заемщиков – население, мелких предпринимателей, крупный бизнес по приемлемым ставкам. Наряду с предоставлением ликвидности от Нацбанка по каналам денежного рынка продолжают функционировать различные государственные программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, субсидирование конечной ставки для заемщиков, программа по льготному кредитованию на покупку отечественных автомобилей и многие другие. Я призываю предпринимателей активнее использовать все имеющиеся возможности, предоставляемые государством, потому что некоторые из них являются беспрецедентными по своим условиям.

– Как вы оцениваете недавно обнародованные антикризисные мероприятия, включающие инвестирование в экономику значительного объема финансовых средств?

– По итогам состоявшегося 10 февраля расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства было объявлено о новом масштабном пакете антикризисных мер, направленных на стимулирование экономики и поддержание экономической стабильности. Только на поддержание жилищного строительства будет дополнительно инвестировано 360 миллиардов тенге. Еще 600 миллиардов тенге из средств ЕНПФ через облигационные программы банков будут инвестированы для стимулирования важнейших секторов экономики.

– Вы не разделяете мнение скептиков, считающих, что это решение ставит под сомнение сохранность пенсионных накоплений казахстанцев?

– В том случае, если процедура инвестирования средств ЕНПФ будет проходить максимально справедливо и транспарентно, а средства, вырученные банками от продажи своих облигаций, будут инвестироваться в действительно жизнеспособные проекты, то такое использование пенсионных активов не только не снизит их сохранность, но, наоборот, может значительно повысить их доходность.

– Помимо доходности, наверное, ставка делается еще и на живительный эффект этих инвестиций на экономику?

– Глава государства совершенно справедливо отметил, что принимае­мые Казахстаном антикризисные меры для других государств были бы непосильными. Благодаря накопленным резервам у нас есть возможность, несмотря на кризис, продолжать реализацию масштабных инфраструктурных и других проектов, обеспечивая занятость, создавая рабочие места, в том числе на селе. Наша антикризисная политика направлена не на латание дыр, а на создание новых источников роста для экономики, не на социальную поддержку безработных, а на сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Все это было бы невозможным, если бы в свое время руководство страны не приняло решение о создании Национального фонда и сохранении в нем сверхдоходов от нефтегазового сектора. Это было стратегически правильным решением, теперь это совершенно очевидно. Если перед глобальным финансовым кризисом 2007 года общие международные резервы страны составляли менее 40 миллиардов долларов, то на конец 2015 года этот показатель вырос до более чем 90 миллиардов долларов. То есть к новому кризису Казахстан подошел с очень солидной подушкой безопасности.

– Одной из задач, поставленных Президентом, является возвращение доверия населения к тенге и дедолларизация экономики. Какие вы видите перспективы в этом направлении?

– Не секрет, что конвертация населением и бизнесом своих банковских вкладов из тенге в иностранную валюту оказывает большое давление на банки, которые вынуждены искать дополнительные источники тенгового фондирования. Однако сегодня мы ожидаем, что мы достигли пика этой проблемы и вот-вот начнется обратный процесс «переворота» вкладов в нацио­ нальную валюту. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, максимальная ставка по депозитам в тенге повышена с 10% до 14% годовых при одновременном снижении доходности валютных вкладов с 3% до 2%. Это уже достаточно ощутимая разница в доходности, которая заставляет задумываться о целесо­образности пусть и частичного перевода части своих накоплений в национальную валюту. Во-вторых, и бизнес, и население, уровень финансовой грамотности которого за последнее время несоизмеримо вырос, видят, что большинство негативных сценариев в мировой экономике, которые оказывают влияние на курс тенге, уже реализовались. Например, цена на нефть прекратила затяжное падение и нашла свое хрупкое равновесие. Это тоже является одной из предпосылок к снижению валютной составляющей в депозитном портфеле. На примере Bank RBK скажу, что некая стабилизация курса тенге с начала нынешнего года и повышение ставки по тенговым вкладам уже повлияли на настроение розничных депозиторов. Прирост портфеля тенговых депозитов чуть более чем за месяц составил 1,6 миллиарда тенге. То есть в целом мы наблюдаем начало стабилизации экономической ситуации в стране. За тот же период совокупные средства клиентов увеличились на 58,6 миллиарда тенге. Так что период начала года, который традиционно считается неактивным, показывает достаточно хорошие результаты.

Иными словами, уже сегодня мы видим некоторые позитивные сигналы, говорящие о том, что экономика начинает приспосабливаться к работе в изменившихся экономических условиях. Затяжное падение сначала сменяется коррекцией – своеобразным «отскоком» от дна. И только от нас всех уже зависит, сумеем ли мы превратить этот отскок в стабильный восходящий тренд. Лично я смотрю на эти перспективы оптимистично.