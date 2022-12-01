Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"

Ранее Игорь Владимирович занимал должности менеджера футбольного центра и старшего администратора основной команды «Астаны».

Фото ФК "Астана"

На должность спортивного директора футбольного клуба «Астана» назначен Игорь Павлюк. Об этом сообщила пресс-служба клуба, передает Kazpravda.kz.

Ранее Игорь Владимирович занимал должности менеджера футбольного центра и старшего администратора основной команды «Астаны».

Игорь начинал профессиональную карьеру футболиста в шортандинском клубе «Автомобилист» в 1997 году.

До 2005 года выступал в клубах «Химик» - Степногорск, «Астана», «Женис», «Акмола» - Степногорск, «Экибастузец-НК», «Есиль» - Кокшетау, «Окжетпес».