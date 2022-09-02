Игорное заведение незаконно открыл в подвале житель Нур-Султана

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Нур-Султан выявили факт организации незаконной карточной азартной игры "Покер", сообщает Kazpravda.kz.

"Житель столицы, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, в подвальном помещении одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение, проводил азартные игры путем реализации и приобретения фишек за деньги. Ведется досудебное расследование. Указанному гражданину грозит от 4 до 7 лет лишения свободы", - проинформировали в АФМ.

Как отметили в Агентстве, всего за 7 месяцев пресечена деятельность 82 игорных заведений, из них подпольных казино – 4. Из незаконного оборота изъято порядка 3 тысяч предметов в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, компьютеров, сотовых телефонов, а также деньги на сумму свыше 5 млн тенге.

"При наличии информации о незаконных игорных заведениях, расположенных в вашем доме или районе, просим сообщать по телефонам доверия Агентства и территориальных департаментов в круглосуточном режиме", - добавили в пресс-службе.