Игорные заведения обнаружили в квартирах в Кызылорде

В Кызылординской области вынесли приговор организатору незаконного игорного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Факт выявил и расследовал областной департамент АФМ.

Житель города Кызылорда 33-летний Марат Даулетов арендовал две квартиры, где открыл игровые заведения. В них были изъяты 20 компьютеров, 4 аппарата ZOOM, модем и деньги, которые были обращены в доход государства.

Вина подсудимого была полностью доказана заключением компьютерно-технической экспертизы, а также показаниями свидетелей.

Кызылординский городской суд оштрафовал Даулетова на 200 МРП.