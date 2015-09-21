"Игра престолов" удостоена "Эмми" как лучшая драма года

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Фэнтезийный сериал "Игра престолов" по книгам писателя Джорджа Мартина стал триумфатором на 67-й премии "Эмми" за лучшие телевизионные программы США. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Лос-Анджелесе, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Отметим, что сериал выиграл в номинации "Лучшая драма" в первый раз за 5 лет в эфире. Кроме того, в последний раз жанровый сериал побеждал в данной категории в 2005 году, когда жюри проголосовало за "Остаться в живых".
Также сообщается, что лучшей комедией стал политический сериал "Вице-президент" (Veep).
Лучшим актером в драматическом сериале назван Джон Хэмм за роль в "Безумцах", актрисой – Виола Дэвис за роль в "Как избежать наказания за убийство".
Лучшая актриса комедийных серий – Джулия Луи-Дрейфус за роль в Veep, актер – Джеффри Тэмбор за роль в "Очевидном".
Добавим, что прайм-таймовая премия "Эмми" является главной премией в США в области телевидения. Она ежегодно вручается Американской телевизионной академией. Награда считается телевизионным эквивалентом премий "Оскар" для кино, "Грэмми" – для музыки и "Тони" – для театра.
Напомним, сериал "Игра престолов" вышел на экраны в 2011 году. К 2015 году было снято пять сезонов, шестой находится на стадии продакшна. Действие сериала происходит в вымышленном мире, который напоминает Европу средних веков.