Игра с общим знаменателем

Казахстанская федерация хоккея презентовала республиканскую программу подготовки юных игроков «JAS NOMAD».

Ответ на проблему

Пожалуй, впервые в казахстанском спорте дан комплексный ответ на вопрос «Что делать?». Программа – это не просто сбор методических пособий для тренеров. У разработчиков получился полноценный продукт, который объясняет тренерам, чего нужно добиваться, какими методами это нужно делать и, самое главное, определяет четкие критерии оценки результата.

Что это дает на практике? Любой ребенок, приходящий в школу хоккея в возрасте 5–6 лет, не просто учится стоять на льду, а сразу становится частью системы. Это нужно для того, чтобы казахстанский спорт со временем получил зрелого спортсмена, умеющего играть в команде.

К сожалению, в силу разных причин сегодня практически во всех видах спорта отсутствует системный подход. Где-то можно встретить перекос в сторону старой школы, где-то, что еще хуже, работают тренеры без образования. В конечном итоге просто больно смотреть, как спортсменов, доросших до уровня национальной сборной, в буквальном смысле учат кататься на коньках заново. И это не преувеличение.

Единая система подготовки, по замыслу федерации, должна проникнуть во все регионы и стать обязательной для групп всех возрастов. Самое главное, что на основе программы теперь можно будет заняться аттестацией тренеров. Все становится на свои места: можно оценить уровень тренера, можно оценить уровень подготовки спортсмена. Программа разработана специалистами Казахстанской федерации хоккея совместно с филиалом Уральского государственного университета физической культуры (Екатеринбург, Россия) и Республиканским учебно-методическим и аналитическим центром по физической культуре и спорту.

– Интересная программа, мы создали качественный продукт, и он будет доступен всем. Мы планируем осуществлять обратную связь со всех хоккейных школ Казахстана, для того чтобы вносить поправки, руководствуясь комментариями тренеров. Эта программа будет также полезна и другим федерациям коньковых видов спорта, поскольку несколько первых блоков посвящено психологии, физиологии и другим важным аспектам развития юного спортсмена, – говорит генеральный директор КФХ Глеб Каратаев.

Универсальная польза

Универсальность программы – настоящая находка для всех коньковых дисциплин. Совершенно очевидно, что в самом раннем возрасте хоккеисту не нужна клюшка и не нужна специальная подготовка. Универсальная система дает возможность первый год-два обучения провести в развлекательной и игровой форме, чтобы ребенок втянулся в тренировочный процесс. При такой системе тренеры имеют возможность на втором этапе подготовки оценить физиологические особенности ребенка и его перспективы, чтобы, не теряя времени, выбрать специализацию. Полученная база позволит безболезненно переключиться с хоккея на шорт-трек или конькобежный спорт.

Разрабатывая программу «JAS NOMAD», учитывали опыт мировых хоккейных стран. Однако это не слепое копирование. В первую очередь программа реально оценивает возможнос­ти инфраструктуры и реалии нашего спорта. Кроме того, в систему подготовки включены исключительно казахстанские «фишки». Например, элементы тренировок из қазақ күресi и других национальных видов спорта. Программа развития и совершенствования системы подготовки хоккеистов включает все аспекты организационной, тренировочной, соревновательной деятельности, а также принципы поэтапного развития физических, умственных, эмоциональных и познавательных качеств детей и подростков. В программе суммирован и адаптирован к современным условиям и местному менталитету опыт и подходы в подготовке профессиональных игроков ведущих хоккейных держав современности и международной федерации хоккея.

Оценят ли тренеры?

Конечно, нет твердых гарантий, что все школы и наставники, включая коммерческие группы, завтра откажутся от своих наработок и начнут работать по единому стандарту. Но здесь и заключается главная задача федерации – обратить как можно больше тренеров «в новую веру».

Текущая ситуация в стране такова, что другого пути для достижения результата попросту нет. Как минимум родители (в 99% лучше любого тренера знающие, как тренировать) благодаря системе могут не только контролировать результаты, но и четко знать, что не тратят время ребенка на бесполезные занятия.

Ситуация сегодня в самом деле не самая приятная. В Казахстане 34 хоккейные арены разного уровня, 14 000 занимающихся, из них 7 000 – дети, приписанные к 32 школам. С подростками работают 300 тренеров, но только половина из них имеет специальное образование, другими словами, диплом тренера. При этом в стране только один вуз официально готовит тренеров именно по хоккею. Правда, хоккею на траве…

Важный вопрос – как проект воспримут детские тренеры? Детям и родителям эта история точно «зайдет». Если остальные коньковые федерации перестанут спать и вовремя включатся в процесс, может получиться уникальный симбиоз, который позволит всю систему подготовки детей подчинить одной логике. И эта логика будет базироваться на науке.

Командная работа

Еще одна важная деталь. Программа готовит не команды, а спортсменов. Это значит, что на ранних этапах всем придется отказаться от результатов. Так сложилось, что спорт в понимании многих – это в первую очередь победы. Неважно, сколько игрокам лет, они должны приносить медали школе, области, городу. Погоня за результатом может стать проблемой. Ребенка просто «отжимают», и к совершеннолетию он уже думать о спорте не хочет. В то время как в разрезе интересов страны именно в этом возрасте он нужнее всего, чтобы начать играть на профессиональном уровне за сборные, клубы. Федерация настаивает даже, чтобы первые соревнования у детей были без фиксации результатов, без призовых мест, с наградами для всех участников.

Вторая сторона проблемы – правильная подготовка спорт­смена. Сегодня много проектов и методик, позволяющих развить катание, дриблинг, силовые характеристики. Но когда приходит время работы в команде, оказывается, что тактически многие просто незрелы.

Программа действительно получилась классной. Старые методички часто грешат наборами штампов и общих фраз. А здесь каждый модуль расписан детально – начиная от конспектов на каждый тренировочный день, заканчивая программой питания, психологической подготовкой и дозированием нагрузок под каждый возраст.

Важно, что текстовая часть подкреплена фото- и видеоматериалами. Так что тренеры всегда смогут не просто прочитать, но и увидеть упражнения, разобраться, как именно ставить задачу перед учениками.

Федерация, помимо мотивирования использования программы, планирует еще и усилить контроль. Например, оснастить арены системами видеонаблюдения, чтобы в режиме реального времени в центральном офисе контролировать правильность организации тренировочного процесса. На разработку программы ушло больше года. Это важный стратегический шаг, который в ближайшей перспективе может изменить содержание казахстанского хоккея. Первые четыре модуля программы уже доступны на специальном сайте jasnomad.kz.

Стимул работать

После презентации программы состоялся мастер-класс для хоккеистов в возрасте 6–7 лет с участием экс-игроков сборной Казахстана, ныне тренеров – Талгата Жайлауова и Константина Пушкарева.

– Это хорошая идея для будущего, весь Казахстан будет объединен одной программой. Все будут готовиться под одним знаменателем, чтобы казахстанский хоккей только развивался. Для нас, тренеров, это стимул работать над обучением и развитием юных хоккеистов. На мастер-классе мы показали те упражнения из программы, по которым в дальнейшем весь Казахстан будет заниматься, – рассказал Талгат Жайлауов.