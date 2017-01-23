​Игра сборной впечатлила

Наша дружина впервые в своей истории дошла до этой стадии представительного международного турнира и потому по праву была названа командой-открытием. Помимо этого, сразу два наших молодых дарования завоевали индивидуальные призы – лучшим полузащитником признан Айдос Орал, а лучшим нападающим – Еркебулан Сейдахмет. Кстати, последнего уже взяли на заметку скауты известных российских клубов. Они прочат нашему 16-летнему парню яркое футбольное будущее.

Кстати, и на родине юношескую сборную встретили как героев. Все очень надеются, что именно эти мальчишки со временем принесут успех Казахстану.