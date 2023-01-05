Игра в футбол закончилась убийством в Атырауской области
Происшествия
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В ходе игры у парней возникли разногласия, а уже на улице завязалась драка.
В ночь на 4 января в селе Сагиз Кызылкогинского района произошло убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональное издание "Ак Жайык".
Как выяснилось, вечером того дня сельская молодежь собралась в местном спорткомплексе поиграть в футбол.
В ходе игры у парней возникли разногласия, а уже на улице конфликт достиг апогея: завязалась драка.
В результате одного госпитализировали в больницу, а другой был убит.
Сообщается, что 22-летний убитый погиб от колото-резаных ран, несовместимых с жизнью.
По этому факту 24-летний подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Идёт следствие.