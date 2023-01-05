Игра в футбол закончилась убийством в Атырауской области

В ходе игры у парней возникли разногласия, а уже на улице завязалась драка.

Фото: Kazpravda.kz

В ночь на 4 января в селе Сагиз Кызылкогинского района произошло убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональное издание "Ак Жайык".

Как выяснилось, вечером того дня сельская молодежь собралась в местном спорткомплексе поиграть в футбол.

В ходе игры у парней возникли разногласия, а уже на улице конфликт достиг апогея: завязалась драка.

В результате одного госпитализировали в больницу, а другой был убит.

Сообщается, что 22-летний убитый погиб от колото-резаных ран, несовместимых с жизнью.

По этому факту 24-летний подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Идёт следствие.