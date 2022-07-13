Общество
Игра в мафию
Андрей Кратенко

Оправдательным приговором закончилась громкая история с разоблачением автомобильной мафии в Петропавловске. Подсудимых освободили в зале суда, а конфискованные автомобили вернули.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-­Казахстанской области признал невиновными всех подсудимых. Вот так неожиданно завершилось нашумевшее дело об экономической контрабанде транспортных средств в составе транснациональной организованной ­преступной группы.

На скамье подсудимых оказались четыре жителя Северо-Казахстанской области. Один из них, по версии следствия, был якобы организатором и руководителем группировки, специализирующейся на контрабандном перемещении автомашин из Японии через таможенную границу Евразийского экономи­ческого союза.

Задержание произошло в феврале 2021 года. В департаменте экономических расследований заявили, что четверо жителей Петропавловска совместно с граж­данами России наладили поток нелегальных машин в Казахстан, действуя через 24 подконтрольные российские фирмы. Соглас­но материалам уголовного дела, они обвинялись в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономи­ческого союза в Республику Казах­стан под видом запас­ных частей 254 автомашин общей стоимостью 259 169 615 тенге, а также в их реализации путем использования поддельных документов и в приобретении имущества на деньги, полученные прес­тупным путем. В рамках дела незаконно ввезенные автомобили изымались в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Караганде, Актобе, Петропавловске.

И тем не менее столь громкое дело в суде не нашло подтверждения. Выяс­нилось, что подсудимые занимались только тем, что ввозили автомобили для продажи на запасные части, а это не запрещено законом. Что делали с авто дальше – этот вопрос нужно адресовать другим людям.

Между тем прокурор ходатайствовал назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на 19, 20 и 25 лет. Однако суд признал невиновными всех подсудимых за отсутствием доказательств их причастности к контрабанде транспортных средств из Японии. Установлено также, что подсудимые не занимались реализацией транс­портных средств на территории Казахстана, они лишь доставляли транс­порт, будучи нанятыми физическими лицами.

Суд вынес частные пос­тановления в адрес Генпрокуратуры и прокуратуры Северо-Казахстанской области на действия сотрудников департамента экономических расследований. Адвокаты намерены добиваться для своих подзащитных денежных компенсаций.

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