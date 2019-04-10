​Игра в одни ворота

Там подправить, тут запретить



Приходилось ли вам сталкиваться с людьми, больными лудоманией, а по-простому – игроманами? Наверняка да. И, знаю по личному опыту, подобные встречи, знакомства, общение оставляют весьма специфичный осадок. Просто потому, что человек очевидно не в себе, и это не образное выражение – лудомания давно признана серьезным заболеванием, у нее даже есть свой код в Международной классификации болезней. Согласно официальным данным, в Казахстане около 4% населения регулярно играют в азартные игры.

В нашей стране подобная патология воспринимается не как серьезное расстройство, а, скорее, «с жиру бесишься». Мол, деньги есть, а ума нет, вот скучающие бонвиваны и зависают сутками напролет в букмекерских конторах, компьютерных клубах и казино.

К сожалению, не все так просто: игромания или гэмблинг – игра на деньги – уже давно стала бедой для многих. И дело не только в том, что игрок беспрестанно тратит деньги, даже взятые взаймы, на очередной поход в подобное заведение. Азарт лишает и желания заниматься чем-либо иным, кроме постоянного сидения с горящими глазами перед рулеткой, экраном компьютера, или прикидывая, «выстрелит» ли ставка…

Привлечь еще больше внимания к проблеме уже давно стараются и в партии «Nur Otan». На сегодняшний момент рабочей группой подготовлен ряд поправок – 21 позиция. Одна из них касается рекламы.

– Изначально мы склонялись к полному запрету рекламы. Но уже по ходу тщательного изучения вопроса пришли к пониманию, что нет однозначной связи между запретом на рекламу и улучшением ситуации, – прокомментировал предполагаемые изменения в законодательстве заместитель руководителя центрального аппарата – начальник управления правового обеспечения и кадрового делопроизводства партии Ерсаин Оспанов. – Это как с алкоголем: рекламы меньше, а количество пьющих не сокращается. Кроме того, если мы запретим полностью, то пострадают в первую очередь «правильные» букмекерские конторы, работающие добросовестно, у которых с нашими спортивными клубами заключены контракты на спонсорство, поддержку детского и юношеского спорта.

Поэтому партийцы предлагают рассмотреть вопрос ограничения наружной визуальной рекламы. Надо думать, натолкнул на эту мысль откровенный беспредел – на одном из самых высоких административных зданий столицы во всю его высь крутилась реклама букмекерской конторы. Поправки же предлагают ограничиться не более чем 10 кв. м рекламного поля.

Очевидную причину принятия игровым бизнесом уродливых форм эксперты видят и в несовершенстве законодательства в этой сфере. Закон «Об игорном бизнесе» есть, и уже давно, но он не идеален, а значит, достаточно люфтов, активно используемых предприимчивыми бизнесменами. Ко всему вдобавок у государства нет возможности полноценно контролировать данную сферу: в уполномоченном органе этим занимаются 3–4 человека, в чьем ведении и букмекерские конторы, и кассы тотализаторов, и компьютерные клубы, и казино. Обойти каждое заведение, выявить недочеты – даже чисто физически это не под силу.

В частности, требует упорядочения механизм размещения игровых заведений. Согласно закону (ст. 11, п. 3), «запрещается их размещение в нежилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения». Пальцем показывать не будем, но примеров нарушения этого пункта предостаточно. Члены рабочей группы в свою очередь предлагают не только ужесточить контроль за этим моментом, но и контролировать отсутствие поблизости ломбардов и других подобных заведений, чтобы это не превратилось в «аллею азарта» и замкнутый круг: проиграл – заложил – еще раз проиграл, и так до полного истощения и кошелька, и нервной системы.

Другой аспект, требующий внимания, – реализация алкоголя в заведениях этой категории. У букмекерских контор и иже с ними лицензия на ведение игрового бизнеса не позволяет продажу «огненной воды», но в чем проблема получить дополнительную, если для играющего человека алкоголь – еще один стимул раскошелиться на ставки, а для заведения – весомая прибавка в кассу?

И тут разработчики поправок решили пойти другим путем: дабы предотвратить окончательное превращение тех же букмекерских контор в увеселительные заведения, эксперты радеют за ограничение размеров площадок, чтобы было место только сделать ставку и забрать выигрыш, без еды – питья – диванов. А заодно, как надеются инициаторы, и без компьютерных клубов при них, где предпочитают зависать дети и подростки – потенциальные будущие игроки.

Кстати, насчет возраста. Есть предложение поднять возрастной ценз с 21 до 25 лет. По мнению психологов, именно к этому возрасту у человека уже сформированы мозговые центры, отвечающие за логику и принятие решений. Вопрос, на мой взгляд, весьма спорный, опять-таки с учетом близкого знакомства с лудоманом: даже к 40 годам не всегда в голове созревает то, что способно удержать от игрового азарта. Ведь зачастую такие люди свято верят, что спортивные ставки и «однорукие бандиты» – наилегчайший способ заработать много денег. Так что игроки по большей части считают себя не просаживающими зарплаты «наркоманами», а вполне себе работающими сознательными гражданами – везет же иногда отхватить куш и почувствовать себя добытчиком! Да и «месть», то есть попытка отыграться, обычно тоже происходит без участия каких бы то ни было мыслительных процессов, уж простите.

Есть среди внесенных предложений и так называемая «стометровка»: пресловутые метры должны отделять конторы и кассы от школ, религиозных заведений и других подобных объектов. А вообще, если вы, как сознательный гражданин, желаете приобщиться к борьбе за честный (а только такой он и должен быть) игровой бизнес, то на сайте партии есть сводная таблица для ознакомления с уже выработанными поправками, куда можно внести и свои собственные – они обязательно попадут на рассмотрение.

Заиграться очень просто

Рассуждать о вреде игромании можно до бесконечности. Да – грустно, да – надо бороться. Но для большинства это все-таки достаточно абстрактный сабж. Оценить масштабы бедствия можно, лишь соприкоснувшись с ситуациями, семьями, где о проблеме знают не понаслышке.

Я оценила честность Ханзады Балтаевой. Лично я с ней не была знакома, знала лишь, что она – председатель филиала ОО «Республиканский совет женщин г. Нур-Султана», внешне очень яркая и волевая женщина. Познакомиться с ее историей довелось на заседании «круглого стола» «Путь игрока: ставка ценою в жизнь». У Ханзады Джаппасовны сын – игроман. Несмотря на то что неравная (пока) борьба с этой заразой длится уже давно, говорить о ней без слез женщина не может. Признается, что ходит в кризисный центр, потому что в буквальном смысле живет проблемой сына, развилась созависимость. В то же время уже пришло понимание, что ругать и винить себя нет никакого смысла, что это действительно тяжелейшее заболевание, практически не поддающееся лечению. Общественница признается, что многие, узнав о слабостях сына, отвернулись от них, даже близкие родственники, но рук она не опустила и самостоятельно пытается вернуть сына в общество.

– Этой беде надо давать отпор. Ведь даже спиртное у нас продается с временным ограничением, так почему же интернет-клубы работают 24 на 7? Дворовых клубов по интересам по пальцам перечесть, а компьютерные – в каждом доме, – негодует глава женского совета.

Женщина не скрывает, что порой прибегает к помощи полиции. И, к сожалению, там уже привык­ли к подобным обращениям от граждан. Что и неудивительно: по статистике, до 60% больных лудоманией совершают противоправные действия, стремясь добыть средства для дальнейшей игры.

По словам Максата Байболова, исполняющего обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК, на «игровых» объектах не так уж и редки тяжкие преступления, грабежи и разбои. Да даже уже выйдя из порочных стен, у игроков, переживающих крайне яркие эмоции радости или негодования, хватает запала на совершение преступлений. Доходит до смертельной расправы с близкими.

Как известно, незаконная игровая деятельность – уголовно-наказуемое деяние, но на сегодня расследование таких дел относится к компетенции службы экономических расследований Минфина РК. Однако учитывая частоту обращений и то, что граждане обращаются в правоохранительные органы, рассматривается вариант расследования этой категории дел и в органах полиции, что позволит сэкономить время в первую очередь тогда, когда необходима экстренная помощь.

С учетом всех обращений и назревшей необходимости правоохранительными органами уже вынесена на рассмотрение поправка с предложением запретить несовершеннолетним находиться в подобных заведениях. На данный момент запрещено участие до 21 года, а вот просто там находиться подростки могут. И в случае одобрения поправки ответственность ляжет уже на сами заведения.