Игра всерьез

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Людмила КОРИНА, Уральск
На время учебного года специальная программа была разработана для младших школьников, которые готовили театрализованные композиции о проделках алчного бая, корыстного дяди Степы, мышки-риелтора, мишки-вымогателя и других отрицательных персонажей. Беседы на тему борьбы с коррупцией и нулевой терпимости проводились и со старшеклассниками. Летом центр тяжести воспитательной работы переместился в лагеря и на дворовые площадки.
В «Атамекене» ребята посмотрели слайд-фильм «Подарки и другие способы благодарности», участвовали в тематическом конкурсе рисунков, тренингах и ролевых играх. Увлекательно прошли веселые старты, в ходе которых команды-участницы преодолевали «злые» и «плохие» препятствия на пути к целям, названным «доб­ро», «честность» и «дружба». Победители награждены призами и грамотами. Со следующего учебного года уроки, направленные на воспитание антикоррупционной культуры, планируется включить в школьное расписание.

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