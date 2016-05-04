​Игра всерьез

Стать педагогом она мечтала с детства. Ее кумиром и примером, на который равняется по сей день, стала первая учительница, которая была не только преподавателем, но и другом. Приводила весь класс к себе домой, поила чаем, угощала вкусностями. Не выучить урок или получить двойку – значило подвести ее, не оправдать доверия. Родители не сразу приняли выбор дочери, но уступили ее настойчивости. Она тоже приводила домой свой класс, училась находить контакт с каждым ребенком, но всегда чувствовала потребность найти «свою колею».

Правильный выбор подсказали жизнь и собственная дочка.

– Мы с мужем всегда делили семейный бюджет таким образом, чтобы выделять значительную часть средств на развитие ребенка, – рассказывает Ляззат. – Начиная со второго класса дочь училась английскому, дополнительно занималась математикой и физикой. Постоянное место в расписании отводилось физкультуре и спорту. Она стала сама рационально расходовать свое время, в старших классах прошла обучение в США, по гранту поступила в престижный вуз Санкт-Петербурга. То есть на собственном опыте я убедилась в том, что воспитанием и обучением детей нужно заниматься продуманно и целенаправленно. Только так можно помочь им стать востребованными специалистами и счастливыми людьми. А у нас еще немало родителей, занятых только зарабатыванием денег. Очень важно помочь им найти с родными чадами общий язык, распознать таланты и способности, поддержать стремление к знаниям. Любимая фраза моего племянника – «у меня есть идея». Так пришло название – «Идея-центр».

Разработала собственную педагогическую программу, арендовала квартиру. Бизнес оказался востребованным. В Уральске большая часть детей предшкольную подготовку проходит в детских садах. Но есть и такие, которые остаются с бабушками и мамами. Естественно, для них профессиональная подготовка к школе лучше доморощенной. А когда в городе заговорили о центре, куда дети идут, как на праздник, один из самых крупных торговых домов предложил арендовать помещение. Услуга «няня на час» позволяла взрослым делать покупки, оставив малышей на попечение педагогов. Польза оказалась обоюдовыгодной. Побывав в центре однажды, малыши просят родителей отвести их туда снова и снова.

– Самый главный наш принцип, – поясняет Ляззат, – никакого принуждения или давления. Ребенок сначала сам выбирает занятие по душе и только потом постепенно учится работать в команде. Особой популярностью пользуется арт-мастерская. Ребята лепят, делают аппликации, игрушки, рисуют не только карандашами и красками, но и цветным песком, складывают конструкторы и головоломки, собирают бусы. Те, кто постарше, занимаются в мастер-классах – учатся готовить, работать на гончарном круге. Специальные формы позволяют делать мыло, где каждый кусок – законченная картинка. Это все развлечения «с умом».

Не менее важная задача, считают в центре, оторвать мальчишек и девчонок от компьютеров и планшетов, научить их думать, дружить с книгой, помогать друг другу. Работает школа юных ученых, где проводятся занимательные эксперименты и опыты, интересные занятия по химии, истории и астрономии. Центр организует дни рождения детей. И это тоже красочные праздники с викторинами, конкурсами, поиском «клада» или прохождением занимательного маршрута. В данном случае сполна используется потенциал соревновательности, одновременно вырабатывается воля к победе, стремление быть первым.

Учатся в центре и родители. Присутствуя на занятиях, многие понимают, как важно стать друзьями детей, не руководить ими, а направлять, уважать их желания.

– Моей дочке семь лет, – рассказывает Анастасия Григорьева. – Она занимается в центре два года и за это время очень изменилась. Научилась общаться, перестала робеть и стесняться. Она умеет находить себе полезные занятия и дома. Научилась хорошо рисовать. Я убедилась в том, насколько полезна мелкая моторика. Умение что-то мастерить пригодится ей и во взрослой жизни. Недавно принесла домой расписанный собственными руками горшок для цветов. И я знаю, что теперь она никогда не забудет поливать цветы и ухаживать за ними.

По словам Ляззат Маштаковой, очень важно ненавязчиво и исподволь с самого раннего возраста объяснять детям, что такое хорошо и что такое плохо. Все больше желающих учить английский язык. Детская цепкая память в сочетании с игровой формой обучения дает хорошие результаты. Дополнительные стимулы – общение со сверстниками и языковая практика.

– Сегодня требования таковы, что успешным может быть только человек, который постоянно развивается, – говорит Ляззат. – Очень хорошо, когда это стремление становится постоянным с самого детства. Нельзя стоять на месте. В том числе и нам. Планируем практиковать трехъязычие, развивать логику в шахматном кружке. К тому же детям не свойственно долго заниматься даже самым интересным делом. Продумываем варианты занятий в летнее время в городском парке. Это подвижные игры со спортивными упражнениями, укрепляю­щими здоровье и правильную осанку. Планов – громадье. Государство помогло мне, значит и я должна постоянно совершенствовать свою «маленькую страну». Мой девиз: «Работать и искать, найти и не сдаваться».