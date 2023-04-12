Играл черными и победил

Вторая партия шахматного матча между россиянином Яном Непомнящим (выс­тупающим сейчас под флагом ФИДЕ) и китайцем Дин Лижэнем за звание чемпио­на мира 2023 года завершилась в пользу первого спортсмена.

Отметим, что во второй партии Непомнящий играл черными фигурами. В середине партии он перехватил инициативу на доске и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку, начать обороняться. В конце концов китайский спортсмен сдался после 29-го хода. После двух партий счет в матче за мировую шахматную корону стал 1,5:0,5 в пользу россиянина.

Согласно статистике, победа Яна Непомнящего стала самой быстрой в аналогичных соревнованиях за последние десять лет по количеству ходов. Так, в 2013-м норвежец Магнус Карлсен в девятой партии титульного матча обыг­рал представителя Индии Вишванатана Ананда за 28 ходов. При этом самая быстрая партия в чемпионских матчах XXI века была зафиксирована в 2012 году, когда все тот же Ананд разгромил россиянина Бориса Гельфанда в Москве за 17 ходов.

– После того как я сделал ход на f5, стало ясно, что положение моих черных фигур вполне приятное. Новая выигрышная позиция, которая появилась у меня, говорила сама за себя. Я просто развивал атаку фигурами к центру, и этого было достаточно для победы. Ранее я провел

13 партий в матчах за звание чемпиона мира и наконец-то победил. Кто уже позд­равил? Родители, некоторые друзья, но вообще сейчас стараюсь быть не очень активным в соцсетях, чтобы сосредоточиться на матче, – отметил на пресс-конференции победитель дня.

– Проиграть так, как я это сделал, – ужас­но. Я не понимал, что происходит. После f5 позиция стала очень тяжелой для меня, потом последовал еще один хороший ход от соперника, и я понял, что упустил эту игру. Ход h3, который я сделал в дебюте, – довольно редкий. Это была идея моих секундантов. Я знаю много способов, как его использовать, что делать дальше. Но сегодняшняя игра – это просто катастрофа, – в свою очередь говорил расстроенный Дин Лижэнь.