Запрет на использование в детских игрушках небольших сверхсильных незакрепленных магнитов одобрен ЕЭК 28 февраля и связан с тем, что случайное проглатывание ребенком таких магнитов может угрожать его здоровью и жизни. Изменения внесены в технический регламент ЕАЭС «О безопасности игрушек», согласно им показатель магнитного потока должен соответствовать европейской норме – EN 71-1.

По предложению Беларуси запланирована разработка новых пяти межгосударственных стандартов, которые будут рег-ламентировать требования к поверхностному окрашиванию игрушек, безопасности игровых комплектов и батутов для домашнего пользования. Кроме того, установлены переходные положения техрегламента ЕАЭС «О безопасности аттракционов», которые вступят в силу 18 апреля 2018 года. Приняты единые обязательные требования в отношении «оборудования для развлечения пассажиров во время движения», в том числе механизированных кресел кинотеатров, надувных батутов, каруселей, колес обозрения, катапульт, картингов, башен свободного падения и так далее. Ранее наднациональным законодательством эта продукция не регулировалась.

Техрегламент распространяется на стационарные и временно устанавливаемые аттракционы, воздействие которых разделено на три степени потенциального биомеханического риска: высокую (RB-1), среднюю (RB-2) и низкую (RB-3). Первая характеризуется вероятностью причинения человеку вреда, угрожающего его жизни, вторая – тяжкого вреда, третья – вреда с временной потерей трудоспособности.

До 18 октября 2019 года в ЕАЭС можно будет выпускать аттракционы, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента. До этой же даты допускается изготовление аттракционов, не подлежавших обязательной оценке соответствия до дня вступления в силу техрегламента.