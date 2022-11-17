Статьи Играй и познавай! 17 ноября 2022 г. 1:15 Айгуль Жалелова, Алматы На городской спартакиаде «Кубок музея» по национальным играм среди школ-интернатов царили командный дух, задор и азартная атмосфера. Турнир, посвященный Году детей, прошел под сводами Центрального государственного музея РК. Соревнования способствовали возрождению национальных игр и их популяризации среди подрастающего поколения. По словам организаторов, идея провести состязания в стенах музея состояла в том, чтобы вызвать интерес школьников к истории страны, ее традициям, культуре, частью которых являются национальные игры. В турнире приняли участие школьники из Алматинской областной школы-интерната им. И. Нусипбаева, общеобразовательной школы-интерната № 17, Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой. В ходе упорной борьбы наибольшее количество очков набрали ученики школы-интерната № 17, которые и завоевали Кубок музея. В завершение спортивного праздника всех желающих пригласили в музейный кинозал для просмотра фильма «Қыз Жібек». Как отметил директор Городского учебно-практического центра физической культуры и спорта управления образования акимата Алматы Бахтияр Елемесов, недавно в мегаполисе на базе общеобразовательной школы № 204 состоялась торжественная церемония открытия Национальной Школьной лиги. Соревнования по 11 видам спорта среди учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов будут проводиться в четыре этапа (внутришкольный, районный, городской, республиканский). Ребят ждут баскетбол «Алтын доп», волейбол «Шұбар доп», гандбол «Ұшқыр доп», футзал «Теңбіл доп», футбол «Былғары доп», асық ату, бес асық, тоғызқұмалақ, шахматы «Ақбозат», настольный теннис и легкоатлетический кросс. На первых этапах Школьной лиги принимают участие более ста тысяч юных спортсменов. – Отрадно, что с каждым годом растет число желающих участвовать в соревнованиях по асық ату. Кстати, ученики школы № 87 являются чемпионами республики по этому виду национальной игры, – отметил Бахтияр Елемесов. Также он сообщил, что «Кубок музея» решено внести в календарный план, чтобы состязания стали ежегодными. А национальные игры включены в школьную программу Казахстана, и на уроках физкультуры школьники будут изучать қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату. Пред. След. Пред. След.