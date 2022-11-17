Играй и познавай!

На городской спартакиаде «Кубок музея» по национальным играм среди школ-интернатов царили командный дух, задор и азартная атмосфера.

Турнир, посвященный Году детей, прошел под сводами Цент­рального государственного музея РК. Соревнования способствовали возрождению национальных игр и их популяризации среди подрастающего поколения. По словам организаторов, идея провести состязания в стенах музея состояла в том, чтобы вызвать интерес школьников к истории страны, ее традициям, культуре, частью которых являются национальные игры.

В турнире приняли участие школьники из Алматинской областной школы-интерната им. И. Нусипбаева, общеобразовательной школы-интерната № 17, Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой.

В ходе упорной борьбы наибольшее количество очков набрали ученики школы-интерната № 17, которые и завоевали Кубок музея. В завершение спортивного праздника всех желающих пригласили в музейный кинозал для просмотра фильма «Қыз Жібек».

Как отметил директор Городского учебно-практического центра физической культуры и спорта управления образования акимата Алматы Бахтияр Елемесов, недавно в мегаполисе на базе общеобразовательной школы № 204 состоялась торжественная церемония открытия Национальной Школьной лиги. Соревнования по 11 видам спорта среди учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов будут проводиться в четыре этапа (внутришкольный, районный, городской, рес­публиканский). Ребят ждут бас­кетбол «Алтын доп», волейбол «Шұбар доп», гандбол «Ұшқыр доп», футзал «Теңбіл доп», футбол «Былғары доп», асық ату, бес асық, тоғызқұмалақ, шахматы «Ақбозат», настольный теннис и легкоатлетический кросс.

На первых этапах Школьной лиги принимают участие более ста тысяч юных спортсменов.

– Отрадно, что с каждым годом растет число желающих участвовать в соревнованиях по асық ату. Кстати, ученики школы № 87 являются чемпионами республики по этому виду национальной игры, – отметил Бахтияр Елемесов. Также он сообщил, что «Кубок музея» решено внести в календарный план, чтобы состязания стали ежегодными. А национальные игры включены в школьную программу Казахстана, и на уроках физкультуры школьники будут изучать қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату.