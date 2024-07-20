Играй как Messi!

В новой школе сегодня занимаются более 200 детей. Недавно появились группы для девочек, на подходе – инклюзивные группы для особенных ребятишек.

Айдар Батырхан с детства влюб­лен в футбол. Эта любовь привела его когда-то в профессиональный спорт – в любимый с детства футбольный клуб «Кайрат». Травма колена – обычное дело для спортсменов, но она не позволила играть дальше. Однако и бросить спорт он не смог. В это время семейные обстоятельства сложились так, что Айдар вместе с супругой и маленьким ребенком переехали в Астану. Идея открыть школу футбола для столичных детей не была результатом долгих размышлений. Как признается Айдар, травма стала препятствием для продолжения его карьеры, но она же стала поводом задуматься: а почему бы не учить этому популярному виду спорта детей?

Айдар прошел обучение, получил лицензию тренера. Спустя семь лет в Астане работают три школы. Можно с уверенностью сказать, что Айдар нашел свою нишу, получает огромное удовольствие от своего нового любимого дела. С каждым годом в школу приходят все больше детей, и даже увлеченные футболом взрослые обращаются к Айдару с просьбой открыть группу для них.

Рекламу своей школы Айдар намеренно не стал делать, считая, что то самое сарафанное радио – лучшая рекомендация. Родители узнавали о школе от знакомых, часто дети сами звонили и записывались в группы. И в считанные дни была набрана первая команда юных футболистов.

К слову, Айдар проводит тренировки в том числе на английском языке.

– Также мы даем домашнее задание: 10 новых слов на английском. Это могут быть бытовые слова или футбольные термины. И к концу месяца тренер проверяет все выученные слова. Среди задач тренера – чтобы каждый ребенок выучил минимум 60–70 новых слов на английском, – говорит Айдар Батырхан.

Сейчас в Arda Football работают четыре тренера. Все они имеют соответствующие сертификаты, в том числе и владения английским языком. Изучение английского важно для тех, кто намерен сделать футбол делом своей жизни и выйти на международную арену.

– Сегодня дети очень отличаются от нас в детстве. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Им не подойдут методы коммуникации, которые использовались у нас. Современный тренер также должен быть и хорошим психологом, – считает Айдар Батырхан.

Второй тренер школы Елдана Газиз – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Позже прошла обучение как тренер по женскому футболу. Она считает, что футбол полезен для детей именно как командная игра, которая учит работать сообща, поддерживать товарищей и делиться успехами.

Конечно, важным условием тренировок является обеспечение безопасности. Тренеры должны обучать детей техникам игры, контролируя правильное выполнение каждого упражнения. Каждую тренировку Айдар Батырхан начинает с разминки, обучает технике безопасности, открывает тайны футбола. Здесь успех зависит, например, от того, какая часть стопы во время удара по мячу обеспечит гол. Но самое главное – здесь учат выдержке, целеустремленности, умению побеждать и умению проигрывать достойно. Учат правильно падать и всегда вставать – в прямом и переносном смыслах.

– Отдав ребенка в детскую футбольную секцию, родители предоставляют ему возможность учиться, расти и преуспевать в области, которая может стать его призванием, – говорит тренер.

Несколько месяцев назад Айдар Батырхан открыл группы для девочек. Оказалось, что столичных девчонок, увлеченных футболом, немало. Например, 13-летняя Айлина Куатбекова с самого раннего детства любила играть с дворовыми пацанами на поле возле дома. А когда узнала, что в Астане набирается группа для девочек, пришла и сама записалась в школу.

– Хочу попасть в Женскую футбольную лигу и в сборную Казахстана, а потом в женскую команду «Барселона», – не скрывает своих планов Айлина.

Азалия Агымбекова, которой 9 лет, с первой же тренировки поняла, что футбол – это ее спорт. Спрашиваю, не страшно ли, все-таки это больше спорт для мальчиков. И девочка в футбольной форме с надписью на спине MESSI лихо отвечает: «А чего бояться?!»

Мама Азалии Дана профессио­нально занималась волейболом и надеялась, что дочь пойдет по ее стопам:

– Но она выбрала футбол. Год нас упрашивала, чтобы мы ее записали в секцию. В прошлом году начали заниматься в одном клубе, но там уровень тренировок другой, поэтому в итоге выбрали эту школу. У нее характер боевой, ей футбол подходит!

К слову, с января будущего года при каждом футбольном клубе Казахстана будут созданы женские команды. Так что школа Arda Football готовит будущих членов наших сборных.

– Доходы Международной федерации футбола от проведения чемпионата мира среди женщин, который проходил в Австралии и Новой Зеландии в прошлом году, составили почти 700 миллионов долларов. Наши казахстанские девчонки – смелые, целеустремленные, уверен, что их ждет большой успех в международном женском футболе. У меня очень большие надежды на наши группы для девочек, – делится Айдар.

В планах школы – открыть и инклюзивные группы для особенных детишек. Айдар Батырхан сейчас тщательно изучает вопрос, проводит консультации со специалистами, привлек психологов, реабилитологов, нейропсихологов.

– Такое стремление у нас есть, но мы понимаем, что к таким детишкам должен быть особый подход, хотим подготовить всю необходимую базу. Уверен, что футбол поможет этим деткам прежде всего социализироваться, выйти из изоляции, – говорит Айдар.

Юные футболисты Arda Football уже получают призовые места на городских и рес­публиканских соревнованиях. Кто знает, возможно, уже скоро в честь них будет звучать гимн Казахстана на международных турнирах.