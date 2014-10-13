Спорт
Игроки "Барыса" интересуются расторжением контракта с клубом из-за долгов по зарплате
Эльмира Киргеева
Некоторые игроки "Барыса" интересуются расторжением контрактов из-за долгов клуба, сообщает vesti.kz со ссылкой на сайт "Чемпионат".

Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко рассказал о серьезных проблемах в ХК "Барыс", игроки которого уже несколько месяцев не получают зарплату. Также он добавил, что хоккеисты "Барыса" интересовались у него возможностью разорвать контракты с клубом.

"Насколько я понимаю, в прошлом году у "Барыса" были большие финансовые проблемы, потому что они не смогли расплатиться с игроками по зарплате, давали гарантийные письма в лигу и в профсоюз. К сожалению, я узнал о том, что у них проблемы, поздно, только в июле, когда приезжал в Казахстан. Худо-бедно вопрос по зарплате тогда решился. А сейчас у игроков опять большие проблемы. Они отыграли август – сентябрь, зарплаты никому не заплатили, мало того – за прошлый сезон также до конца не расплатились, остались персональные личные бонусы. На сегодняшний день игроки стали узнавать, как им можно разорвать контракт и уехать из клуба, какие правила в связи с тем, что клуб не платит деньги. Насколько ситуация затянется, я сказать не могу. Я дал ребятам консультацию. Правила для всех в лиге одинаковые: можно разрывать контракт по вине клуба, если клуб не платит зарплату более двух месяцев. Любой игрок имеет право разорвать контракт через дисциплинарный комитет и уйти. Такова ситуация с "Барысом", с остальными клубами пока вроде как все нормально, никто из ребят не обращался", – рассказал Коваленко изданию.

"Дальнейшие действия по "Барысу" такие: мы сейчас направим письмо на имя руководителя клуба о том, что по нашей информации есть задолженность, которая длится уже более двух месяцев, напомним о пунктах регламента, которые позволяют игрокам расторгнуть контракты. Возможно, клуб ответит, что в ближайшие 2 недели долги погасятся. Иногда бывает и так", – добавил между тем глава профсоюза.

Напомним, накануне "Барыс" проиграл новокузнецкому "Металлургу" в серии послематчевых буллитов. На данный момент казахстанская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав в 17 играх 27 очков.

Популярное

Все
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
По активности на референдуме лидирует Шымкент
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
Премьер-министр проголосовал на референдуме
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
Аида Балаева проголосовала на референдуме
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
16 часов продлится масштабный телемарафон по референдуму в Казахстане
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Спорт , Футбол
Казахстан занял неожиданное место в группе Лиги наций после…
Спорт
Это "идеальный шторм" – "Ямайская сенсация" хочет боя с каз…
Спорт
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о …
Спорт
Кайрат Ахметов прошел взвешивание и дуэль взглядов перед бо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]