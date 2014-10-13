Игроки "Барыса" интересуются расторжением контракта с клубом из-за долгов по зарплате
Эльмира Киргеева
Некоторые игроки "Барыса" интересуются расторжением контрактов из-за долгов клуба, сообщает vesti.kz со ссылкой на сайт "Чемпионат".
Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко рассказал о серьезных проблемах в ХК "Барыс", игроки которого уже несколько месяцев не получают зарплату. Также он
добавил, что хоккеисты "Барыса" интересовались у него возможностью
разорвать контракты с клубом.
"Насколько я понимаю, в прошлом году у "Барыса" были большие финансовые
проблемы, потому что они не смогли расплатиться с игроками по зарплате,
давали гарантийные письма в лигу и в профсоюз. К сожалению, я узнал о
том, что у них проблемы, поздно, только в июле, когда приезжал в
Казахстан. Худо-бедно вопрос по зарплате тогда решился. А сейчас у
игроков опять большие проблемы. Они отыграли август – сентябрь, зарплаты
никому не заплатили, мало того – за прошлый сезон также до конца не
расплатились, остались персональные личные бонусы. На сегодняшний день
игроки стали узнавать, как им можно разорвать контракт и уехать из
клуба, какие правила в связи с тем, что клуб не платит деньги. Насколько
ситуация затянется, я сказать не могу. Я дал ребятам консультацию.
Правила для всех в лиге одинаковые: можно разрывать контракт по вине
клуба, если клуб не платит зарплату более двух месяцев. Любой игрок
имеет право разорвать контракт через дисциплинарный комитет и уйти.
Такова ситуация с "Барысом", с остальными клубами пока вроде как все
нормально, никто из ребят не обращался", – рассказал Коваленко изданию.
"Дальнейшие действия по "Барысу" такие: мы сейчас направим письмо на имя
руководителя клуба о том, что по нашей информации есть задолженность,
которая длится уже более двух месяцев, напомним о пунктах регламента,
которые позволяют игрокам расторгнуть контракты. Возможно, клуб ответит,
что в ближайшие 2 недели долги погасятся. Иногда бывает и так", –
добавил между тем глава профсоюза.
Напомним, накануне "Барыс" проиграл новокузнецкому "Металлургу" в серии послематчевых буллитов. На данный
момент казахстанская команда занимает 5-е место в Восточной
конференции, набрав в 17 играх 27 очков.