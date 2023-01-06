Игроман из Павлодара сел в тюрьму, чтобы избавиться от зависимости

Игроман из города Павлодара нашел спасение от своей зависимости в тюрьме. Мужчина украл 12 млн тенге и проиграл на ставках. Полиции сдался сам, поскольку уже не мог совладать со своими пагубными желаниями. А отдавать долги было нечем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz .

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У 32-летнего осужденного – 13-летний стаж игромании. Мужчина рассказывает: впервые сделать ставку ему подсказал приятель. Выигрыш в тысячу процентов привел в восторг. Так и втянулся.

Сначала фортуна была на его стороне: за выходные он мог увеличить свою месячную зарплату в 2, а то и в 3 раза. Когда началась череда проигрышей, стал занимать деньги у родственников. Потом пошел в банки – брал кредиты не только на себя, но и на членов семьи.

Апогей зависимости – мужчина украл 12 млн тенге в микрофинансовой организации, где он тогда и работал. Деньги закончились через 3 месяца.

«У меня был доступ к отделению. Зашел, открыл, взял деньги и ушел! Я вообще ни о чем не думал. Хоть у меня и дети есть, и семья, жена. У меня, получается, сейчас отвращение от самого себя, от ставок», – признается осужденный.

За годы зависимости мужчина проиграл 50 млн тенге. Черная полоса закончилась только после того, как он оказался за решеткой.

В колонии осужденный работает в кустарной мастерской. Делает из дерева шахматы. Здесь же проходит и психотерапию, чтобы после освобождения его вновь не одолел азарт.

«В индивидуальной работе с осужденными-игроманами мы разбираем конкретно данную ситуацию, данную проблему, данного осужденного. Находим пути решения проблемы, то есть источники проблемы, для того чтобы, когда осужденный освободится, на свободе не возникало повторных желаний», – поясняет инспектор-психолог учреждения №45 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК по Павлодарской области Алена Яроватая.