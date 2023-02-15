Игроман из Тараза похищал и сбывал пожарные рукава в Алматы

В подъезды он попадал под видом доставщика еды, с большой сумкой на плечах. На этажах вскрывал пожарные щиты и уносил оттуда рукава.

Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские Медеуского района задержали 27-летнего жителя Тараза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе досудебного расследования было установлено, что молодой человек – любитель игровых автоматов, проиграл довольно крупную сумму денег и с целью незаконного обогащения, совершал кражи пожарных рукавов в жилых комплексах, расположенных в разных районах города.

В подъезды злоумышленник попадал под видом доставщика еды, с большой сумкой на плечах он не вызывал подозрения. На этажах вскрывал пожарные щиты и уносил оттуда рукава.

"На данный момент гражданин А. сознался в совершении 10 хищений. Указанные преступления доказываются наличием вещественных доказательств и видеозаписей с камер подъезда, а также показаниями скупщика краденого имущества", – сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

Как установлено, любитель легкой наживы орудовал в Алмалинском, Медеуском и Бостандыкском районах города.

Подозреваемый взят под стражу.