Игру "Бенфика" – "Астана" обслужит греческая бригада арбитров

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Астана"сыграет с лиссабонской "Бенфикой", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Обслуживать встречу доверено греческой бригаде арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Помогать ему будут Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас. Четвертым рефери назначен Христос Акривос.
Матч между "Астаной" и "Бенфикой" состоится в ночь с 15 на 16 сентября в Лиссабоне, на стадионе "Эштадиу Да Луж". Начало игры, которую прямом эфире игру покажет телеканал "ТАН", в 00.45 по времени Астаны.
Добавим, что сегодня утром, 13 сентября, футболисты "Астаны" вылетели в Лиссабон на дебютный матч группового этапа Лиги чемпионов.