Игру в асыки номинирует Казахстан в список ЮНЕСКО

Культура
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В 2017 году казахстанская сторона будет номинировать национальную заявку "Асык – национальная игра в асыки" и координировать многонациональную заявку "Наследие Коркыта" в список ЮНЕСКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщается, с 30 ноября по 1 декабря 2016 года в городе Аддис-Абеба (Эфиопия) в ходе 11–й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО были внесены следующие номинации от Казахстана:
– многонациональная номинация "Наурыз" (совместно с Ираном, Азербайджаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Турцией, Индией, Пакистаном, Афганистаном, Ираком, Туркменистаном, Таджикистаном);
– многонациональная номинация "Охота с ловчими птицами" (совместно с Монголией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Чехией, Венгрией, Испанией и др.);
– многонациональная номинация "Традиция изготовления тонкого хлеба: лаваш, қатырма, жұпқа, юфка" (совместно с Ираном, Азербайджаном, Кыргызстаном, Турцией);
– национальная номинация "Қазақ күресі".

В состав казахстанской делегации вошли представители Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Национального комитета по охране нематериального культурного наследия, Республиканской федерации "Қазақ күресі", Министерства культуры и спорта РК, Министерства иностранных дел и Посольства Казахстана в Эфиопии.

"Включение заявок в международный реестр ЮНЕСКО призвано способствовать большей популяризации нематериального культурного наследия Казахстана на международном уровне и выработке системных мер по его охране на национальном уровне", – пояснили в пресс-службе.

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