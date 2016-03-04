​Игрушки. Сделано в Казахстане

Два года назад шымкентское предприятие по производству детских игрушек под торговой маркой NavruzPlastik – ShR вышло на рынок. С тех пор машинки, конструкторы, песочные наборы, кажется, появились в каждой семье, где есть маленькие дети.

Открыть собственное производство Рабига Байтемирова вместе с супругом Шухратом Юлдашевым решили после того, как наработали солидный опыт в сфере торгово-закупочной деятельности. Как говорит сама предпринимательница, среди товаров, которые они привозили из Ирана, Турции, Китая и России на продажу, всегда большим спросом пользовались именно детские игрушки. Это вполне вписывается в ментальность нашего народа: себя оставить без обновки, но ребенка непременно порадовать новой игрушкой.

– Когда нам удалось накопить определенную сумму, мы решили создать свое небольшое предприятие, – рассказывает Рабига Байтемирова. – Естественно, стали думать, чем заняться, чтобы был спрос на готовую продукцию. Свой выбор в итоге остановили на игрушках. Семьи у нас на юге многодетные, а вот игрушки – сплошь заморские.

Старший сын Наурызбек на тот момент поступил учиться в один из вузов Китая. Родители поехали его навестить, заодно все вместе побывали на выставке новых технологий и промышленного оборудования в Гуанчжоу. Там-то и увидели оборудование для выпуска игрушек из пластмассы, окончательно решив заняться производством игрушек. Наурызбек как человек, знающий китайский язык, очень ответственно отнесся к родительским планам. Тщательно изучил производственные и технологические характеристики предлагаемых линий. Так предприниматели приобрели современное оборудование и укомплектовали линию по производству игрушек.

Первым с конвейера цеха сошел самосвал «МАСК». Яркие цвета привлекали малышей, и игрушки охотно раскупались, тем более что цена оказалась вполне приемлемой. Спрос на автомобиль и сейчас огромный, и его продолжают выпускать. Относительно низкую себестоимость местным игрушкам обеспечивает то, что красители и качественное полипропиленовое и полиэтиленовое сырье предприниматели закупают в России.

ИП Байтемирова в месяц выпускает до 6 000 штук игрушек. К самосвалам добавились машинки-каталки, песочный набор игрушек, конструкторы лего. Новинка – детские квадроциклы. Освоив их выпуск, бизнесвумен уже строит очередные планы по расширению ассортимента продукции, с которым уже определились. Для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование и пресс-формы. Их покупка требует солидных финансовых вливаний – более 95 000 долларов.

На помощь предпринимателям пришел региональный филиал фонда «Даму». Здесь, изучив проект, поддержали планы ИП Байтемирова, выдав гарантию в размере 50% от суммы кредита. Это дало возможность получить в банке второго уровня кредит, в два раза превышающий стоимость залога. К слову, начинала Р. Байтемирова свой игрушечный бизнес при поддержке программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и хорошо знает, что государство заинтересовано в развитии предпринимательства.

Новое технологическое оборудование позволит увеличить производственную мощность предприятия на 60%. Так что уже скоро на прилавках магазинов появятся новые отечественные игрушки, покупая которые родители будут абсолютно уверены, что они не содержат фенол или другие опасные для здоровья малышей компоненты, которые то и дело обнаруживаются в импортных игрушках.