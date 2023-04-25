Игры интеллектуалов

Ее участниками стали председатель комиссии «Chess in education» Международной федерации шахмат (FIDE) Леонче Гарсиа (Испания), секретарь этой комиссии Рита Аткинс (Венгрия),­ первый вице-президент Казахстан­ской шахматной федерации (КШФ) Дармен Садвакасов, исполнительный директор КШФ Гульмира Даулетова.

Спикерами было отмечено, что шахматы в Казахстане приобретают все большую популярность. Сейчас в нашей стране работает порядка семи тысяч секций, в которых занимается более 200 тыс. детей. Наши спорт­смены-интеллектуалы показывают хорошие результаты на международных турнирах. Как отмечают в КШФ, при поддержке Президента страны и Правительства сейчас идет движение к постепенному внед­рению шахмат в качестве факультативного предмета в общеобразовательных школах республики. Качественное шахматное образование должно дойти до каждой школы, вначале им будут охвачены ученики с 1 по 4 классы.

Инициатива «Шахматы в школе» – одна из самых важных и сложных в повестке Казахстан­ской шахматной федерации. Сейчас к проекту подключено более 600 школ и 1 000 учителей. В связи с этим в столице при поддержке ФИДЕ была проведена и международная конференция, посвященная теме шахмат и образования, в которой приняли участие эксперты из США, Испании, Венгрии, Грузии, Армении, России и Казахстана. Много было и представителей отечественной системы образования, учителей школ и педагогических вузов из разных регионов страны.

Международные эксперты поделились полезной информацией и существующими образовательными подходами. По их оценкам, в мире сегодня более 25 млн детей занимаются шахматами как предметом в школе. Так, Леонче Гарсиа подробно рассказал об опыте Испании, где уверены, что шахматы серьезно влияют на коммуникативность, критическое мышление, общее развитие подрастающего поколения.

Напомним, что сейчас в столице Казахстана продолжается поединок за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим, выступающим под флагом ФИДЕ, и представителем Китая Дин Лижэнем. Очередная, 10-я, партия завершилась вничью. Российский гроссмейстер играл черными фигурами, а его оппонент – белыми. Поединок закончился на 45-м ходу. В данное время китайский спортсмен уступает со счетом 4,5 – 5,5.