​Игры начались

582
Абзал КАМБАР

Праздничная церемония состоялась на легендарном стадионе «Маракана». Об официальном открытии Игр заявил президент Бразилии Мишел Темер.

Напомним, что на главных стартах четырехлетия планеты среди спорстменов с ограниченными возможностями будут участвовать более 4 тыс. атлетов, которые померятся силами в 22 видах спорта. Всего будет разыграно 528 комплектов медалей. Казахстан представят 11 атлетов в 5 видах спорта, таких как плавание, дзюдо, пауэрлифтинг, легкая атлетика и стрельба из лука. Обладатели золотых медалей получат от нашего государства по 50 тыс. долларов.

